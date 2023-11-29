Время курсирования автобусов продлят 30 ноября в Астане

Новый график общественного транспорта в столице введен на один день для удобства футбольных болельщиков, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на CTS

Фото: Kazpravda.kz

30 ноября в 21:30 на стадионе "Астана Арена" состоится матч столичного футбольного клуба "Астана" против футбольного клуба "Динамо Загреб".

Для обеспечения удобства болельщикам продлевается время курсирования городских и пригородных маршрутов №№ 10, 12, 26, 37, 40, 49, 51, 53, 60 и 303.

Таким образом, после игры болельщики смогут беспрепятственно добраться до места назначения, добавили в компании.