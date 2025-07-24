Все экспонаты – фрагменты скелетов мамонтов – были найдены на территории Атырауской и Западно-Казахстанской областей в разные годы – со второй половины ХХ века и по сегодняшний день. По информации сотрудников музея, все экспонаты датируются кайнозойской эрой, которая охватывает период от 66 млн лет назад до наших дней.

Особый интерес у юных посетителей музея вызывает все, что связано с мамонтами. К слову, эти гиганты, пожалуй, наиболее изученные представители фауны того времени. Мамонты появились, предположительно, около 5 млн лет назад и вымерли примерно 10 тыс. лет назад. Последнюю находку – тазобедренную кость мамонта – обнаружили в 2019 году на берегу реки Жайык в Индерском районе. Длина найденной кости более одного метра, а ее вес превышает 25 кг. Примечательно, что все находки были сделаны либо на берегу, либо в самой реке. В связи с этим наряду с гипотезой, что мамонты когда-то обитали в этих краях, в научных кругах существует и иное мнение. Их кости, возможно, просто принесло течением с верховьев реки.

К сожалению, далеко не все уникальные находки попадают в руки ученых. Ведь те, кто их находит, обычно хотят на этом заработать и запрашивают неподъемные суммы.

Помимо скелетов мамонтов, ученые изучают кости динозавров. На территории нынешнего Западного Казах­стана обитали такие крупные водные рептилии, как ихтиозавры, мозазавры и плезиозавры. Позвонки и зубы этих животных, а также другие не менее уникальные экспонаты, найденные в меловых горах Актолагай и Аккегершен, находятся сейчас в палеонтологическом музее Атырау.