Нумеролог Диана Камилова рассказала корреспонденту Kazpravda.kz о том, как наступление следующего года станет стартом нового девятилетнего цикла и моментом «переключения света»

Ваш браузер не поддерживает видео.

Видео сгенерировано нейросетью Midjourney

Как известно, 2026 год пройдет под знаком Красной Огненной Лошади – символа неукротимой энергии, отваги и решительности. Этот период обещает стать временем динамичных перемен и активных действий. Наступающий цикл благоприятен для проявления инициативы и принятия важных решений, основанных на внутренней гармонии и интуиции.

Сумма цифр 2026 года образует «единицу» – число, которое в нумерологии символизирует энергию Солнца: яркость, проявленность и силу личности.

В момент, когда часы пробьют двенадцать, эксперт советует сменить привычные просьбы на уверенные манифесты: формулировать желания в настоящем времени и от первого лица, фокусируясь на личной самореализации с уверенным посылом заявлять о своей готовности действовать и побеждать.

Чтобы встретить 2026 год правильно, нумеролог Диана Камилова призывают всех соблюдать баланс в деталях.

«Символ Нового года призывает к активным действиям. Не бойтесь принимать важные решения, особенно те, которые касаются вашей карьеры, личной жизни или давних мечтаний. Красный цвет, олицетворяющий энергию и страсть, уместен в праздничном образе, однако его не должно быть слишком много. Важно помнить, что избыток красного может нести скрытую агрессию, поэтому использовать его стоит дозированно. Особое внимание следует уделить праздничному меню. Главный запрет касается конины – подавать на стол конину категорически не рекомендуется. Согласно народным поверьям, стоит отказаться от блюд из капусты и моркови, чтобы не привлечь в жизнь финансовые трудности. Для привлечения можно подготовить символическое угощение для хозяйки года. Если хотите приумножить капитал, поставьте на стол то, что любит лошадь: например, блюдце с овсом или пророщенными злаками», – пояснила собеседница.

По ее словам, 2025-ый год для Казахстана прошел под знаком единицы – символа новых начинаний и инициатив, а в 2026 -ом году «двойка» призывает к сдержанности и балансу. Это время не для рывков, а для тонкой настройки и внимания к деталям.

По словам нумеролога, в приоритете должна быть гибкость и дипломатичность: где-то стоит пойти на компромисс, а где-то – занять выжидательную позицию. Такой подход будет способствовать укреплению семейных отношений, приобретению недвижимости, принятию важных решений, а также смене карьерной траектории и достижению поставленных целей.

С точки зрения нумерологии, цифры 2026 несут в себе благоприятные значения. С другой стороны, нумеролог Диана Камилова поясняет, что энергия «единицы» может проявляться двояко, раскрываясь как в позитивном, так и в негативном аспектах.

«К «плюсам» относятся стремление людей к достижениям, независимости, самостоятельности и решительным действиям. В «минусе» же единица может обернуться гордыней, излишним эгоцентризмом или подавлением окружающих. В этой связи важно соблюдать баланс, чтобы лидерские качества и активность не переросли в негативное давление», – объясняет эксперт.

Две «двойки» символизируют энергию, указывая на периоды активности, дипломатии и построения гармоничных отношений. » «Шестерка», связанная с семьей и отношениями, может способствовать укреплению союзов или, наоборот, обострению конфликтов на почве личных интересов. «Единица», как энергия Солнца, может привести к появлению ярких лидеров или к усилению национальных амбиций.

По мнению нумеролога, 2026 год станет точкой отсчета нового девятилетнего цикла. После периода внутренней «инвентаризации» наступает время глобального обновления, которое затронет все ключевые сферы жизни – от карьеры до личных отношений.

Благодаря влиянию двух двоек и шестерки будут обладать осознанностью, энергичностью и повышенной выносливостью, продуктивностью и склонностью к физическому труду.

Наступающий этап обещает быть динамичным и полным возможностей. Как отмечает Диана Камилова, это время мощного перезапуска, когда после эмоциональной «очистки» прошлого года наступает момент «переключения света». Главное – быть открытым к глобальным изменениям, действовать решительно и держать баланс, чтобы позитивная энергия «единицы» направлялась в конструктивное русло.