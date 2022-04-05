Машина врезалась в дерево и загорелась в Боровом

В Боровом водитель не справился с управлением и автомобиль врезался в дерево, передает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции Акмолинской области.

"Предварительно установлено, что 4 апреля 2022 года около 19:03 часов, на 14 км автодороги "Щучинск - Бурабай", водитель автомашины "Ауди" - 57- летний житель Бурабайского района, двигаясь в направлении Щучинска, на затяжном повороте не справился с рулевым управлением и допустил наезд на дерево, после чего произошло возгорание автомашины", – говорится в информации.

Сообщается, что водитель госпитализирован в районную больницу с диагнозом "термический ожог".

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.