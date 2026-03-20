Вручены ключи

Хорошая новость
9
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В дни празднования Наурыза 58 семей обрели долгожданную крышу над головой. Церемонии вручения ключей от квартир состоялись в район­ных центрах – Талгаре, Каскелене, Кегене и Чундже. В числе счастливых новоселов – многодетные семьи, матери-одиночки, люди с инвалидностью, выпускники детских домов, а также граждане, стоя­щие в очереди на улучшение жилищных условий.

фото пресс-службы акимата Алматинской области

Многие из них долгие годы скитались по съемным углам, переезжая с места на место, а теперь стали хозяевами собственных благоустроенных апартаментов. Это результат государственной политики, направленной на обеспечение населения доступным жильем. В рамках соглашений, заключенных акиматами районов с Отбасы банком, львиная доля арендных квартир передается на льготных условиях представителям социально уязвимых слоев. Проект финансируется за счет республиканского бюджета.

Поздравив виновников торжества со знаменательным событием в жизни и наступлением Нового года по восточному календарю, представители акимата и общественности Талгарского района пожелали им достатка, уюта и счастья под обретенным шаныраком. В ответном слове Зульфия Жантасова, паралимпиец Иван Глазырин и другие новоселы выразили благодарность всем, кто устроил им долгожданный праздник.

По данным местных властей, в текущем году только в Талгарском и Карасайском районах будут обеспечены жильем свыше 600 малоимущих и многодетных семей. В целом по области за счет госбюджета для этой категории граждан планируется приобрести около 2,5 тыс. квартир.

В эти же дни в отдаленном селе Енбекшиарал Жамбылского района открылась врачебная амбулатория, построенная в рамках нацпроекта по модернизации сельского здравоохранения. Здесь врачи и фельдшеры будут оказывать сельчанам экстренную и первичную медицинскую помощь. Объект оснащен современным оборудованием, позволяющим проводить скрининг, физиолечение.

#Наурыз #жилье #Алматинская область #Талгар #новоселье #Каскелен #ключи #Кеген

Популярное

Все
Защитим права детей
Оставаться человеком
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Встречи с личным составом
Особенный фильм про сильных людей
Поручениям Президента – своевременное и качественное исполнение
Мощная песчаная буря обрушилась на Египет
Школа искусств открылась в селе
Здравоохранение нового уровня: как реформы меняют жизнь казахстанцев
Радуют глаз ковры Приаралья
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт
В США выпустят памятную золотую монету с изображением Трампа
Астана масштабно отмечает Наурыз: концерты, VR-юрты, дрон-шоу и ярмарки
Экибастуз выбыл из списка моногородов
Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в жилом доме Шахтинска
Казахстан накроют туманы, бури и сильный ветер
Президент высоко оценил динамику развития Туркестанской области
Сколько стоит казан плова в Казахстане подсчитали в Бюро нацстатистики
В ожидании праздника: какие мероприятия пройдут в рамках Наурыз мейрамы в Астане
Снижена административная нагрузка
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана
В Кызылорде запустили проект по развитию рабочих профессий
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана

Читайте также

Встречают праздник добрыми делами
Школа искусств открылась в селе
Исполнились заветные желания
Встретят праздник в новых квартирах

