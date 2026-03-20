Многие из них долгие годы скитались по съемным углам, переезжая с места на место, а теперь стали хозяевами собственных благоустроенных апартаментов. Это результат государственной политики, направленной на обеспечение населения доступным жильем. В рамках соглашений, заключенных акиматами районов с Отбасы банком, львиная доля арендных квартир передается на льготных условиях представителям социально уязвимых слоев. Проект финансируется за счет республиканского бюджета.

Поздравив виновников торжества со знаменательным событием в жизни и наступлением Нового года по восточному календарю, представители акимата и общественности Талгарского района пожелали им достатка, уюта и счастья под обретенным шаныраком. В ответном слове Зульфия Жантасова, паралимпиец Иван Глазырин и другие новоселы выразили благодарность всем, кто устроил им долгожданный праздник.

По данным местных властей, в текущем году только в Талгарском и Карасайском районах будут обеспечены жильем свыше 600 малоимущих и многодетных семей. В целом по области за счет госбюджета для этой категории граждан планируется приобрести около 2,5 тыс. квартир.

В эти же дни в отдаленном селе Енбекшиарал Жамбылского района открылась врачебная амбулатория, построенная в рамках нацпроекта по модернизации сельского здравоохранения. Здесь врачи и фельдшеры будут оказывать сельчанам экстренную и первичную медицинскую помощь. Объект оснащен современным оборудованием, позволяющим проводить скрининг, физиолечение.