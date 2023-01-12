Всё будет проверено – Бейсембаев о смерти мальчика в учебно-оздоровительном центре в Бурабае

Фото с Facebook-страницы Г. Бейсембаева

«Это сложная для всех ситуация. По этому случаю была создана комиссия. Всё будет тщательно проверено. Я лично контролирую этот вопрос. По результатам проверок комиссии руководство лагеря будет строго наказано», – отметил Гани Бейсембаев.

Он также выразил соболезнования родителям погибшего мальчика.

«Правоохранительные органы проводят дополнительно проверку. После выяснения обстоятельств опубликуем окончательные результаты проверки», – заверил министр.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области расследуют загадочную смерть подростка в учебно-оздоровительном центре. Школьник приехал отдыхать в Бурабай из Актюбинской области, но спустя всего сутки скоропостижно скончался. Родные уверены, что мальчик умер не своей смертью. Однако в самом лагере уверяют, что школьнику внезапно стало плохо.