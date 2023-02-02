Все худшее – «Шаныраку»?

Как при царе Горохе

На днях в корпункте «Казах­станской правды» раздался звонок из Риддера: «Знаете ситуа­цию со школой «Шанырак»? Родители до предела возмущены, под обращением Президенту Касым-Жомарту Токаеву поставили подписи сотни человек!»

Риддер – город с рабочей кос­точкой, город-труженик. Население проявляет невероятную выдержку даже в нынешнюю чрезвычайную зиму, когда из-за аварий на ТЭЦ в квартирах все время холодно. Если горняки, машиностроители, энергетики, лесники решили обратиться в Акорду, значит, у них действительно лопнуло терпение.

Попробуем разобраться в происходящем.

В Риддере 16 школ, и среди них всего одна с государственным языком обучения – школа-гимназия «Шанырак». Ее история уходит в 2000-е, когда сначала дети занимались в воскресной казахской школе, а чуть позже в связи с большим спросом открылась полноценная многопрофильная гимназия. Она размес­тилась в стенах бывшей школы № 8, в центре города. Автор этих строк своими глазами не раз видела старое здание. Небольшое, построенное в духе послевоенного бедного времени – только с самым необходимым: учебными классами, спортзалом. Позже сделали пристройку, в которой стали проводить уроки труда.

Гимназия с государственным языком обучения быстро стала престижной. Число родителей, желающих учить здесь детей, росло. Исполнительная власть города нашла решение, передав «Шаныраку» второй корпус – бывший городской Дом пионеров. У гимназии, расположенной в строении 1958 года, появилось дополнительное помещение… 1937 года постройки.

– Можете представить, в каких условиях учатся дети! – высказал возмущение активист, руководитель Риддерского филиала общественного объединения «Международное общество «Қазақ тілі» Назар Асаинов. – Корпус, которому почти 90 лет, зани­мает начальная школа. Уроки из-за невозможного холода постоян­но переносят в режим онлайн. Сейчас родителей предупредили, что ученики младших классов будут учиться дистанционно неопределенное время. Возможно, пока не придет тепло весной. Какие знания они получат?!

Многочисленные жалобы риддерцев стали поводом для проверки со стороны областного департамента по контролю в сфере образования. На днях инспекторы и общественники побывали в Риддере, по­смотрели оба здания казахской гимназии, выслушали мнения.

В день посещения 24 января школа из-за холода была закрыта. У постройки, которой 86 лет, стены в трещинах как снаружи, так и внутри. Часть окон до сих пор времен царя Гороха, в том чис­ле в спортзале. Проемы закрыты какими-то пакетами. Комиссия не измеряла температуру в помещении, но по ощущениям там было около нуля.

На случай чрезвычайной ситуа­ции роль эвакуационного пути отведена металлической лестнице, похожей на штурмовую. Если вдруг потребуется срочно вывести детей со второго этажа, ничего не получится. В здании, которому 65 лет, малый спортзал уже 14 лет (!) признан аварийным. Везде полы деревянные, скрипучие, шаткие. Хорошо хоть туалеты не на улице. По словам жителя города Серикказы Шакерова, работавшего в «Шаныраке» в 2012 году, в старом здании как-то разошлись стены, в щель проглядывала улица. Учителя во главе с директором сами ее заделывали.

– Мы посмотрели госзакупки за последние три года, – рассказал член комиссии, руководитель филиала республиканской общественной организации «Әділдік жолы» Адил Пшенов. – Текущего ремонта не было ни в первом, ни во втором корпусах гимназии. Разве что поменяли часть окон и дверей. Официально указано, что между строениями 200 метров, но реально расстояние, наверное, вдвое больше. Когда нужно перейти из одного корпуса в другой, на пути у детей две дороги, одна – оживленная, очень опасная. Родители нам жаловались, что только в этом учебном году несколько школьников попали под колеса автомобилей. Учителям приходится постоянно бегать из одного здания в другое. Когда в начальной школе не работает столовая, детей строем водят в соседнее здание.

Дырка от бублика

Теперь самое любопытное. Еще в 2005 году исполнительная власть города заверила людей, что школа-гимназия с государственным языком обучения получит новое здание. И сначала казалось, что все к тому идет.

В распоряжении редакции есть документ от 2008 года – постановление занимавшего в то время пост акима Риддера Нурлана Тлемисова о выделении в шестом микрорайоне земельного участка в 2,6 га для строительства школы «Шанырак». На официальной электронной карте города и сегодня данный участок имеет целевое назначение «строительство и обслуживание школы «Шанырак».

Время шло, обещание оставалось обещанием, родители ждали. В 2021 году в шестом микрорайо­не, наконец, закипела стройка. Руководство области заявило о возведении здания на 600 мест в рамках республиканского проекта «Комфортная школа». Осенью 2022-го новенькое учебное заведение торжественно приняли в эксплуатацию. Две библиотеки, большой и малый спортзалы, оснащенные душевыми и раздевалками, кабинеты с интер­активными досками, восемь мультимедийно-лингафонных кабинетов, четыре класса информатики, санитарные узлы, учитывающие контингент детей с ограниченными возможностями, лифты, пандусы… Ровно все то, о чем мечтали педагоги и родители казахской гимназии!

И тут выяснилось: новое здание – не для «Шанырака». В новостройке открыли очередную в Риддере смешанную школу № 11. Коллектив гимназии, справедливо рассчитывавший на современную школу, получил, образно говоря, дырку от бублика. Учебному заведению пришлось, как и прежде, начинать учебный год в старых – в буквальном смыс­ле – стенах.

Среди родителей началось возмущение, поднялся общественный резонанс. В ситуации решили разобраться общественники. И тут, словно уши у кролика, начали вылезать многочисленные странности.

Как рассказал Адил Пшенов, в 2019 году в недрах горакимата вдруг родилось новое постановление, обнулившее документ от 2008 года. Оно тоже есть в распоряжении редакции. В тексте точно так же идет речь о шестом микрорайоне, об участке в 2,6 га. Но в формулировке целевого назначения вместо «Шанырака» указано строи­тельство обще­образовательной средней школы на 600 мест.

– Очень много вопросов, – дал комментарий руководитель обл­отделения организации «Әділдік жолы». – На каком основании в акимате изменили целевое назначение? По закону, если вносятся изменения, касающие­ся интересов населения, например, такого объекта, как школа на 600 мест, необходимы общественные слушания. Родители ведь 20 лет требовали нормального здания. Об этом знали в областном управлении образования, в акимате Риддера. Тем не менее никто не слышал, чтобы были назначены общественные слушания, никто не видел объявлений в СМИ или хотя бы в соцсетях. С родительским комитетом и педагогами гимназии решение никто не согласовывал. Когда началось строительство, все были убеждены: здесь будет «Шанырак». Мы понимаем, почему в глазах родителей казахской гимназии вся эта история сегодня выглядит некрасивым обманом.

Немало вопросов и к эффективности школы-новостройки. Всего в Риддере на 7 тыс. учащихся 16 общеобразовательных учебных заведений, представляющих собой в основном здания 1930–1960-х годов. Последняя школа (не считая новостройки 2022-го) здесь появилась в 1974 году! Учебные заведения переполнены, некоторые, как и сто лет назад, отапливает печник, лопатой подкидывая в печку уголь. В местном отделе образования привели крас­норечивый пример: в школе, рассчитанной на 800 детей, реально учатся 1 200. За счет новостройки на 600 мест руководство города обещало хотя бы отчасти разгрузить другие учебные заведения.

То есть в акимате хотели как лучше.

А как получилось?

По словам Назара Асаинова, посетившего школу № 11 вместе с сотрудниками департамента по контролю в сфере образования, половина мест там пустует. К началу третьей четверти удалось набрать около 300 учащихся – 125 в классы с казахским языком обучения и 165 – с русским. В некоторых казахских классах обучаются по 4–5 детей, самая большая наполняемость – 12.

– Директор выразила мнение, что школа наполнится со временем, – заметил общественник. – Сейчас, мол, в некоторых семьях решили, что детям лучше закончить учебный год в старой школе. Некоторые родители сочли, что неудобно добираться в отдаленный микрорайон. При этом в «Шаныраке» учатся 508 школьников и еще больше ребятишек хотели бы здесь учиться! Мы специально провели анализ, изучили запросы в семьях: на сегодня в школу с казахским языком выразили желание ходить минимум 1 200 детей! Нам уже сейчас нужна не одна школа на 600 мест, а две.

В 85 школа

новая опять?

«Казахстанская правда» попыталась взять комментарий у руководителя управления образования Восточно-Казахстанской области Инессы Чернышевой. На протяжении двух дней в приемной кормили обещаниями соединить, перезвонить. В сухом остатке – ни ответа, ни привета. Родителям риддерской школы-гимназии глава управления заявила следующее: состояние зданий не аварийное, обе постройки являются типовыми, на их ремонт выделено 60 млн тенге.

– Как известно, открылась новая смешанная школа на 600 мест, – заметила главный педагог региона. – Мы предложили родителям казахской школы перейти в новую школу. Но родители решили, что останутся в старой школе. В настоящее время в новой смешанной школе обучается 301 ребенок. Места достаточно.

Дополнительными подроб­ностями по «неаварийным» учебным зданиям поделился аким Риддера Дмитрий Горьковой. По его словам, из 60 млн тенге, выделенных на ремонт, 50 млн пойдут на демонтаж недействующего спортзала плюс на то, чтобы подмазать, подкрасить. Еще 10 млн потратят на при­обретение интерактивных досок.

– Договор заключен, подрядная организация определена, строи­тели приступают к работам, – заверил аким.

Кроме того, глава Риддера озву­чил планы построить еще одно учебное заведение на 600 мест для двух сегодняшних школ (9-й и 12-й), действующих так же, как и «Шанырак», в зданиях 1930-х годов. Плюс построить школу на 300 мест с казахским языком обучения.

Надо ли говорить, как отреа­гировали папы и мамы на эти новости? Поднялась очередная волна негодования. Как собираются вести демонтаж и ремонт в здании, где идут уроки, в разгар учебного года? Кто позволил сносить несущие балки, на которых держится кровля школы? Какого качества будет ремонт, если из 50 млн тенге львиная доля уйдет на снос аварийной пристройки? Почему решено строить казахскую школу на 300 мест, а не на 1 200?

Если зайти на риддерские форумы и в соцсети, там вагон и маленькая тележка таких вопросов. И ответа на них пока нет.

Сейчас жители Риддера направили на имя Главы государства Касым-Жомарта Токаева обращение с сотнями подписей. Люди предложили передать новое учебное здание, которое сейчас используется неэффективно, единственной в городе горняков многопрофильной гимназии с государственным языком обучения. Как это и преду­сматривалось первоначальным постановлением акима

Риддера в 2008 году. Этой гимназии общественность попросила присвоить имя замечательного казахского просветителя-гуманиста Ахмета Байтурсын­улы.