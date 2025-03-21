Все мы были детьми

Сейчас нашим детям трудно поверить, что 50–60 лет назад Наурыз в Казахстане не отмечали – никаких народных гуляний, юрт на площадях, щедрых угощений и красочных представлений в школах. Особенность советского периода. Но многие семьи старались хранить традиции своих предков, а потому на Наурыз собирались за семейным дастарханом.

Своими детскими воспоминаниями о главном весеннем празднике делится участница общественного объединения «Нұр-Ана әлемі» Жаксыбаева Кайырлы Сагындыковна. Сегодня она – почетная павлодарская апашка, не первый год в дни Нау­рызнама она в гуще событий, посещает школы, социальные организации, выступает с коллективом на концертах и не только. И отлично помнит, что так было не всегда.

– Я родилась и выросла в небольшом городе Житикара Костанайской области – там в 50-х годах прошло мое детство, а воспитывалась я у бабушки с дедушкой, – рассказывает Кайырлы Сагындыковна. – У них было пятеро сыновей, а мой отец был старшим. Но у отца сыновей не было, и когда я родилась, уже в трехлетнем возрасте меня забрали дедушка с бабушкой – воспитывать в их доме по казахской традиции. Мой дедушка Жаксыбай – ветеран войны, работал в совхозе, где его брат был директором. Машин тогда не было, зато были лошади – и мой дед за них отвечал. В любое время года, при любой погоде, если приходит записка от директора, мол, надо ехать по срочным делам – дед снаряжал лошадей. Благодаря его работе в нашем доме был достаток. А муд­рая Капиза-әже была домохозяйкой. Постепенно все их сыновья создали свои семьи, перешли в свои дома, за исключением младшего, но можно сказать, что мы жили одним большим двором.

Кайырлы Сагындыковна с улыбкой признается, что бабушка с дедушкой ее баловали – она была младшей, единственной девчушкой, но с характером – могла и на коне верхом ездить, и в школе ее звали «атаманом». А время перед Наурызом и в день праздника для 10-летней Кайырлы было особенным.

– Приближается Наурыз, бабушка снохам говорит – убирайтесь во дворе особенно тщательно, побелите все начисто. Глиняный пол везде нужно было подмазать – тогда же деревянных полов не было. Бабушка была очень мудрая, никогда не ругала своих снох, но ее слово было авторитетным – как скажет, так и будет, – продолжает рассказ Кайырлы Сагындыковна. – Меня накупают, приготовят самую нарядную одежду. За неделю мне бабушка начинала говорить – в школе учись хорошо, и тогда на Наурыз получишь подарок. И я старалась изо всех сил. А с вечера на сам Наурыз дедушка резал барана. Я удивлялась и спрашивала – зачем резать, вот когда айт будет, тогда же надо. А дед объяснял, что в прошлом году ровнехонько на Наурыз овцы принесли приплод. Наурыз төл – приплод, полученный в это время, растят ровно год до следующего праздника. Ягнят никому не дарят. Обычно такой скот режут только для своей семьи, чтобы праздничный дастархан был счастливым.

Маленькая Кайырлы ложилась спать пораньше, чтобы обязательно проснуться ночью – ведь бабушка говорила: если ты проснулся в ночь на Наурыз, нужно попросить Всевышнего, чтобы у тебя все было хорошо, чтобы все были живы, здоровы, и это сбудется. А вот утром девчушке можно и не торопиться вставать. Снохи большой семьи еще с вечера приготовили наурыз-көже, рано утром поставили вариться мясо – в большом казане во дворе. Но как же можно спать, ведь скоро придут гости…

– Семья дедушки и бабушки была уважаемая, гости приходили с самого утра. А кто же приходит с пустыми руками – и мне, младшей, приносили самодельные игрушки (разнообразия тогда ведь особого не было), но в основном – курт и кусковой сахар. У әже была дорба – войлочная сумка, я в нее складывала по счету все куски, а потом уже бабушка со своими кусачками наломает нам кусочков поменьше и раздает, – вспоминает Кайырлы Сагындыковна. – Сидели за общим столом, взрослые и молодежь, пели песни, частушки исполняли, а наша бабушка в качестве призов давала платочки – материал тогда был в дефиците, а у нее был отрез яркой ткани в два метра – она нарежет его на платочки, это был особый приз.

Собеседница отмечает, что с высоты прожитых лет она, конечно, понимает, что далеко не все так отмечали Наурыз в 50–60-х годах – не каждая семья могла накрыть богатый дастархан. Но все же дома, по-семейному собирались очень многие – и бауырсаки пекли, и наурыз-көже готовили. Соседские дети забегали в гости друг к другу.

– У нас недалеко жили переселенцы, целинники. И мои русские подружки говорили – когда же Наурыз начнется, чтобы к вам в гости прийти, – продолжает Кайырлы Сагындыковна. – А мы, казахи, ждали, когда они борщ сварят. До целины мы и не знали, что есть такое блюдо. Даже анекдот ходил по городу, мол, переехали к нам русские, и они едят траву – как же это странно. Ну а потом мы тоже борщ распробовали. Вот делает соседская хозяйка зажарку на борщ – запах по улице идет, как же это вкусно. Ну а в день Наурыза у нас были традиции, которые и дети переселенцев соблюдали. Например, все вместе во дворе мы ждали, когда прилетит наурызкөк. Бабушка мне говорила, что, если на Нау­рыз во дворе появится маленькая птичка, ее нельзя спугнуть, а нужно накормить, и ты будешь богатой. И вот выхожу на улицу и жду. Прилетела птичка, а детей собралось много, и начинается спор, кто же первый увидел наурызкөк. Выходила бабушка и разнимала нас.

И напоминала про другой обы­чай – в день Наурыза ни в коем случае нельзя ругаться, наоборот, все должны быть очень доброжелательными. Аксакалы говорили в таком случае: «Самаркандский синий камень в этот день становится теплее. А почему ты такой холодный?!» По преданиям, в обсерватории знаменитого астронома Улугбека хранился синий камень, и 22 марта луч солнца, попадая на него, якобы размягчал камень. Все обиды прощают в Наурыз – этот завет своей мудрой әже теперь уже не единожды бабушка Кайырлы Сагындыковна передает своим внукам.

– В конце 60-х годов прошлого века я, как и большинство молодых казахстанцев, про Наурыз и не вспоминала, – говорит апашка. – Поехала учиться в Караганду, в студенческие годы здесь познакомилась с будущим мужем, мы создали семью. По распределению попали в Лебяжинский район Павлодарской области. Я 30 лет проработала в районной школе историком-обществоведом, а муж Тлектес Шалабаевич Саспанов пошел по партийной линии. И вот когда уже в 90-х годах его назначили акимом села Новоямышево, и мы переехали в Павлодарский район, я стала активно вспоминать все те традиции, которые отлично знала моя бабушка Капиза-әже. В новоямышевской школе начала проводить классные часы про Наурыз. Помню, как оформляла свой кабинет, – помогал и директор школы Снегирев, отличный профессионал, учитель высшей категории, и его жена, биолог Дора Ивановна, и русовед Белла Хасанбековна. Под потолок подвесили деревянный круг, а мы с мужем в городе купили 50 метров яркой ленты и сделали подобие шанырака. А потом у трудовиков заказала бесік – он до сих пор у меня есть. На Наурыз показывала детям и учителям казахские обряды: бесікке салу – когда малыша в первый раз укладывают в колыбель; тұсаукесер – когда перерезают путы. Был у меня и коржын с подарками.

Когда Кайырлы Сагындыковна вышла на пенсию, сидеть без дела не хотелось, поэтому решила продолжить дело популяризации традиционных казахских ценностей и вступила в ряды объединения «Нұр-Ана әлемі». Общественная жизнь бабушек не ограничивается праздничными днями, но, конечно же, в Наурызнама они особенно активны. Вот и недавно выступали на сцене павлодарского Дома дружбы, участвуя в конкурсе лучших творческих коллективов.

– Заняли второе почетное место, – подчеркивает Кайырлы Жаксыбаева. – Думаю, свою роль сыграло и то, что одним из наших номеров стала новая песня про Наурыз, которую написал наш художественный руководитель Асан Абдыкаримов. Разве могут пожелания счастья и добра остаться незамеченными?!