Дело в том, что от него сразу после рождения отказалась мать. А следом – и вся стая. Чтобы малышу не было совсем одиноко и грустно, смотрители зоопарка дали ему плюшевую игрушку обезьяны, которую он стал считать своей мамой.

Господи, пишу и опять плачу. И все мои знакомые, которые знают эту историю, плачут. И все люди Земли плачут, ставя «плачущие» смайлики под видео, в котором Панч обнимает свою плюшевую маму, спит, обняв ее, бежит к ней «за помощью», когда взрослые макаки отталкивают его от себя.

И вот как-то так получилось, что история с Панчем вдруг оказалась про всех нас. Про тех, кто хоть однажды почувствовал себя отвергнутым. Панч вдруг вскрыл незакрытые гештальты всех тех, кто одинок, брошен, кому нужен «плюшевый» друг.

Мы все вдруг поняли, что можно хорохориться, надеть на себя непробиваемую броню, прослыть самым самодостаточным человеком, но проливая слезы – искренне проливая, мы все вдруг поняли, что каждому живому существу на этой земле нужна точка тепла, что-то или кто-то мягкий, рядом с которым ощущаешь, что ты не один на этом свете.

Вот почему драма Панча так отозвалась. Она попала не в голову – в нерв. Потому что отверженность – универсальная боль, знакомая всем без исключения, хотя бы потому, что многих в свое время, например, однажды оставили в детском саду, «забыли» в магазине или потеряли на прогулке. Я уже не говорю о других, более трагичных жизненных сценариях. И эти эпизоды жизни, как утверждают психологи, откладываются на подсознание ребенка тотальным чувством одиночества на всю жизнь.

Моя подруга после просмотров видео с Панчем, где он чистит «шерстку» своей маме-игрушке – ритуал, обозначающий у приматов доверие, близость, заботу, не поверите – стала чаще обнимать и гладить свою старенькую маму, с которой всегда были сложные отношения. Смешно, пафосно? Наверное! Но так бывает, когда вдруг почувствовав сочувствие и милосердие к постороннему, даже если это животное, ты начинаешь проявлять эти чувства к ближнему.

Все это время Панч не сдавался и пытался наладить контакт с сородичами. Каждый раз после очередной оплеухи он вновь и вновь пытался. И вот, пока я писала эти строки, вышли новые видео про Панча. Детеныш добился своего – самая взрослая макака стаи не оттолкнула Панча, когда он подошел к ней. А крепко обняла и прижала к себе. На другом видео Панч уже начал давать отпор тем обезьянам, кто все еще пытается его задирать. Поистине, объятия старой макаки сотворили чудо.

Наконец, мир может вздохнуть с облегчением – Панча больше не обидят, потому что он, несмот­ря на все невзгоды, не утратил способности доверять. И верить, что все может измениться, стоит только довериться старшей из сородичей. И это то, чему и мы можем научиться. А еще. Если вы видите человека, который отчаян­но ищет тепла, отогрейте его. Скорее всего, однажды его отвергли, и с тех пор он всюду ищет теплых объятий.

Что касается зоопарка, то за эти недели поток посетителей вырос в разы – все хотят посмотреть на Панча, выразить ему свою поддержку. Компания, выпустившая мягкую игрушку, которая стала «мамой» Панча, тоже переживает сейчас взлет производства. На земле появилось очень много людей, которым срочно понадобилась такая же игрушка. Но это уже совсем другая история – история про монетизацию...