Все мы немного Панч

Колонка обозревателя
103
Лаура Тусупбекова

Уже которую неделю без преувеличения люди всего мира, у которых есть Интернет, следят на судьбой детеныша макаки Панча, живущего в одном из японских зоопарков.

иллюстративное фото пресс-службы акимата Карагандинской области

Дело в том, что от него сразу после рождения отказалась мать. А следом – и вся стая. Чтобы малышу не было совсем одиноко и грустно, смотрители зоопарка дали ему плюшевую игрушку обезьяны, которую он стал считать своей мамой.

Господи, пишу и опять плачу. И все мои знакомые, которые знают эту историю, плачут. И все люди Земли плачут, ставя «плачущие» смайлики под видео, в котором Панч обнимает свою плюшевую маму, спит, обняв ее, бежит к ней «за помощью», когда взрослые макаки отталкивают его от себя.

И вот как-то так получилось, что история с Панчем вдруг оказалась про всех нас. Про тех, кто хоть однажды почувствовал себя отвергнутым. Панч вдруг вскрыл незакрытые гештальты всех тех, кто одинок, брошен, кому нужен «плюшевый» друг.

Мы все вдруг поняли, что можно хорохориться, надеть на себя непробиваемую броню, прослыть самым самодостаточным человеком, но проливая слезы – искренне проливая, мы все вдруг поняли, что каждому живому существу на этой земле нужна точка тепла, что-то или кто-то мягкий, рядом с которым ощущаешь, что ты не один на этом свете.

Вот почему драма Панча так отозвалась. Она попала не в голову – в нерв. Потому что отверженность – универсальная боль, знакомая всем без исключения, хотя бы потому, что многих в свое время, например, однажды оставили в детском саду, «забыли» в магазине или потеряли на прогулке. Я уже не говорю о других, более трагичных жизненных сценариях. И эти эпизоды жизни, как утверждают психологи, откладываются на подсознание ребенка тотальным чувством одиночества на всю жизнь.

Моя подруга после просмотров видео с Панчем, где он чистит «шерстку» своей маме-игрушке – ритуал, обозначающий у приматов доверие, близость, заботу, не поверите – стала чаще обнимать и гладить свою старенькую маму, с которой всегда были сложные отношения. Смешно, пафосно? Наверное! Но так бывает, когда вдруг почувствовав сочувствие и милосердие к постороннему, даже если это животное, ты начинаешь проявлять эти чувства к ближнему.

Все это время Панч не сдавался и пытался наладить контакт с сородичами. Каждый раз после очередной оплеухи он вновь и вновь пытался. И вот, пока я писала эти строки, вышли новые видео про Панча. Детеныш добился своего – самая взрослая макака стаи не оттолкнула Панча, когда он подошел к ней. А крепко обняла и прижала к себе. На другом видео Панч уже начал давать отпор тем обезьянам, кто все еще пытается его задирать. Поистине, объятия старой макаки сотворили чудо.

Наконец, мир может вздохнуть с облегчением – Панча больше не обидят, потому что он, несмот­ря на все невзгоды, не утратил способности доверять. И верить, что все может измениться, стоит только довериться старшей из сородичей. И это то, чему и мы можем научиться. А еще. Если вы видите человека, который отчаян­но ищет тепла, отогрейте его. Скорее всего, однажды его отвергли, и с тех пор он всюду ищет теплых объятий.

Что касается зоопарка, то за эти недели поток посетителей вырос в разы – все хотят посмотреть на Панча, выразить ему свою поддержку. Компания, выпустившая мягкую игрушку, которая стала «мамой» Панча, тоже переживает сейчас взлет производства. На земле появилось очень много людей, которым срочно понадобилась такая же игрушка. Но это уже совсем другая история – история про монетизацию...

Все колонки автора
#зоопарк #обезьяны #макаки #Панч

Популярное

Все
Пешком по Европе
Имена, которые нас выбирают
Восемьдесят лет в ритме футбола
Траектория сильных: испытание духа и воли
Элитный статус и старт в Индиан-Уэллсе
Трагедия в одном подъезде
Призраки сада и тень «Авроры»
Музыкальные шедевры Моцарта и Дворжака прозвучали в «Астана Опере»
Все мы немного Панч
Эмоция в каждом флаконе
Повелительница ароматов
Технологии зарубежные, саумал – казахстанский
Климат и углеродные рынки
Благодаря глубокой переработке
На страже неба: женское лицо авиации
В Конаеве начали строить КОС
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Подставить вовремя плечо
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Без наценок и посредников
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дороги – к развитию
«Я – песня народа, что славен и юн...»
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Жамбыл в мировом литературном пространстве
Игры «Жулдызай» объединяют
От диалога – к конкретным проектам
Подчеркнута важность инвестирования в базовую инфраструктуру
Токаев: Мы считаем Сербию очень важным стратегическим партнером в Европе
Дроны выявляют нарушителей
Проектируя будущее: стратегия длинного горизонта Президента Токаева
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Учебник как инструмент успеха
Китайский поезд с товарами проедет через Казахстан в Азербайджан

Читайте также

Имена, которые нас выбирают
«Не могу» и «не хочу»
Побеждать с улыбкой
Замуж больше ни ногой

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]