А еще персонал Регионального аналитического центра – как на подбор креативные айтишники, у которых глаза горят от обилия разных знаний об Усть-Каменогорске. Они, например, знают, образно говоря, каждую пылинку в атмосфере города – такие данные в центр передают десятки автоматизированных систем мониторинга воздуха. Знают, сколько тепла и под каким давлением получают микрорайоны, – эта информация тоже интегрирована с базой данных. Укажут с точностью чуть ли не до сантиметра, в какой локации расположена техника дорожного или коммунального предприятия, потому что координаты передают навигаторы…

И можно перечислять еще десятки информационных рек и ручейков, которые стекаются в «озеро» РАЦ или могут его пополнить. Вот только один пример: усть-каменогорский отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог разместил объявление о госзакупках стоимостью 129 млн тенге на инвентаризацию зеленых насаждений. В горакимате намерены посчитать каждое деревце, каждый кустик, травинку, цветочек, проверить чуть ли не по крупинкам грунт, создать электронный зеленый пас­порт города. Зачем? Было время, липы, ели, сосны и березы сажали просто по планам благоустройства, а теперь – в соответствии с дорогим e-паспортом. Чувствуете разницу?

Как говорят в РАЦ, умная «начинка» повышает прозрачность, скорость и эффективность управления. И влияет в сумме на качество жизни населения. Это в теории. А в реальности?

В текущем учебном году неблагоприятные метеоусловия, или попросту жуткий смог, стали причиной перевода школьников города на дистант в октябре, январе, феврале. Если называть вещи своими именами, то эти экологические проблемы поставили учеников областного центра ВКО в неравные условия в учебе по сравнению с другими регионами. Думаете, кто-нибудь в облакимате задумался, зачем в таком случае из бюджета в 2025 году потратили полмиллиарда на умные датчики, если дети из-за смога не могут прийти на занятия?

Или более земной в буквальном смысле момент: с ноября по март усть-каменогорские улицы – это каток, воплощенный ужас, особенно для стариков. Спрашивается, какой толк от GPS и их интеграции с РАЦ, если на гололеде каждый месяц травмы получают по 500 человек и больше?!

Говорят, знания лишними не бывают. Зато бывают лишние знания. У Регионального аналитического центра могут быть данные по количеству деревьев и травинок – город это не делает зеленее. Там могут вплоть до молекул указать состав городской атмосферы – это не делает чище воздух. Могут отследить количество тепла, подавае­мого в микрорайоны, – дефицит теплогенерации это не сокращает.

Для облакимата РАЦ – цифровой флагман, любимое детище. Его охотно показывают высокопоставленным гостям. Остается верить, что когда-нибудь эта модная и очень дорогая инициатива принесет пользу и населению.