Напомним, что наша команда выступала в отборе в группе 6 вместе со сборными Армении, Дании и Албании. Тогда с десятью набранными очками мы заняли второе место, пропустив вперед армянских спортсменов, от которых мало кто ожидал успеха. Тем не менее у нас появился шанс попасть на первенство континента через дополнительные стыковые поединки, где нашими соперниками стали итальянцы – двукратные чемпионы Европы.

На 15-й минуте встречи у итальянцев отличился Джованни Пульвиренти, а на 29-й второй мяч забил Юлио Де Оливейра. Казахстанцы, конечно же, не собирались сдаваться, и на 32-й минуте Чингиз Есенаманов сократил отставание. Большего, к сожалению, добиться не удалось. Однако у нас все еще сохраняется возможность попасть на Евро-2026: для этого нужно победить в ответной игре в Астане, которая состоится 23 сентября.

В стыковых матчах участвуют восемь команд, занявших вторые места в группах основного раунда квалификации. Они и разыгрывают четыре оставшиеся заветные путевки. Финальная часть турнира пройдет с 20 января по 7 февраля 2026 года в Словении, Латвии и Литве.