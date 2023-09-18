Все сроки просрочили

Квартиры по программе «Арендное жилье без права выкупа для работающей молодежи» в Шымкенте решили строить в новом городском микрорайо­не. Все средства, а они выделялись из Нацио­нального фонда и частично из местного бюджета, были полностью освоены еще в прошлом году, вот только из общего объе­ма жилья в эксплуатацию ввели лишь половину. Возведение шести домов (двух 16-этажных и четырех 12-этажных) не завершено до сих пор.

Причиной тому вице-министр промышленности и строительства (бывшего МИИР) Тимур Карагойшин назвал отставание от графика производства работ (ГПР). Именно из-за этого их ввод был перенесен на 2023 год.

В общей сложности в этих шести высотках крышу над головой давно могли бы обрести 444 семьи. Вот только компания-подрядчик не справилась со взятыми на себя договорными обязательствами, заставив отложить сотни новоселий, а молодых рабочих продолжать тратить деньги на оплату съемных квартир.

По итогам конкурса подрядчиками на строительство высоток определили две компании – ТОО «Корпорация Сити-Строй» и ТОО «Отау-Строй». Перед ними стояли, по сути, одинаковые задачи.

Согласно договору о госзакупках работ и услуг, заключенному с ТОО «Корпорация Сити-Строй» 23 февраля 2021 года, городской акимат, а именно он является заказчиком, уже 31 декабря 2022-го рассчитывал увидеть готовые дома. Ведь компании не нужно было тратить время на поиск субподрядчика или самой заниматься прокладкой внешних инженерных коммуникаций, что сущест­венно упрощало задачу. И тем не менее она оказалась невыполнимой...

Стройка двигалась ни шатко ни валко. Рабочих на объекте было мало, что особенно бросалось в глаза при сравнении с ситуацией на строительной площадке ТОО «Отау-Строй», возводившего точно такие же дома. К слову, договор с последним заключили месяцем позже, но это не помешало компании опередить по темпам строительства ТОО «Корпорация Сити-Строй».

По мере того, как у соседей росли этажи, становилось ясно, что отставание от графика не позволит ТОО «Корпорация Сити-Строй» завершить объекты к концу 2022 года. Представители заказчика неоднократно отмечали, что у корпорации в процессе строительных работ было задействовано как минимум в два раза меньше рабочих, чем должно быть, при этом наблюдалось недостаточное материально-техническое оснащение, а также использование стройматериалов низкого качества. И это, несмотря на полученный аванс.

Однако все претензии к темпам и ка­честву строительства в подрядной корпорации отметали, ссылаясь на удорожание материалов, горючего и электроэнергии. Правда, всякий раз, а в общей сложнос­ти проектно-сметная документация объектов подвергалась расчету четыреж­ды, службы государственной экс­пертизы отклоняли заявку на увеличение сметы, ссылаясь на то, что предусмотренный для этого 10-процентный порог удорожания не превышен.

Заместитель руководителя управления строительства акимата города Шымкента Ердаулет Ажибаев считает, что именно эта настойчивость – во что бы то ни стало добиться перерасчета – и усугубила ситуацию. Время на проведение экспертиз оказалось потраченным впустую, темпы строительства безнадежно отстали от графика.

О том, что завершение строительства шести многоэтажных домов находится под угрозой, в конце июля 2022 года руководитель управления строительства Абильсеит Рабаев проинформировал акима города. На тот момент в суд уже было подано исковое заявление о расторжении договора и взыскании в пользу заказчика ранее уплаченного аванса в размере 236,9 млн тенге на возведение двух 16-этажных домов.

Последовала реакция и по четырем домам в 12 этажей. За отставание от ГПР компанию оштрафовали, а 20 июля и вовсе направили официальное уведомление об одностороннем расторжении договорных отношений и даже подготовке искового заявления в суд.

В начале августа 2022 года руководитель управления по какой-то причине сменился. Хронология дальнейших событий со строительством арендных домов для рабочей молодежи наталкивает на мысль, что позиция заказчика в отношении ситуации на данных объектах кардинально изменилась...

26 августа 2022 года для ТОО «Корпорация «Сити-Строй» утвердили новый ГПР на 2022 год. А уже 9 сентября Специализированный межрайонный экономический суд города Шымкента вынес сразу два определения по ранее поданным искам заказчика.

В одном из них содержалось исковое требование о расторжении договора и взыскании авансовых платежей в размере 236 млн 852 тыс. 410,61 тенге, во втором – о взыскании неустойки в размере 2 499 732 тенге. Оба иска завершились подписанием мировых соглашений. Ответчик взял на себя обязательство во вновь установленные сроки выполнить весь объем по ГПР на 2022 год, а истец был вправе расторгнуть в одностороннем порядке контракт через веб-портал государственных закупок, если строи­тельная компания не сдержит слово.

Далее с заказчиком – городским управлением строительства – стали происходить вообще непонятные вещи, заставляющие подозревать, что левая рука там не ведает, что делает правая…

21 сентября 2022 года в том же Шымкентском специализированном межрайонном экономическом суде, то есть спустя всего 12 дней, по ранее поданному иску, который никто не отозвал, должно было состояться еще одно заседание.

На нем предполагалось рассмотреть требование истца (читай – управления строительства акимата города) о взыс­кании с ТОО «Корпорация «Сити-Строй» неустойки в пользу государства в размере 4 млн 519 тыс. 163 тенге и признании компании недобросовестным участником государственных закупок.

Являлось ли само появление подобного иска нарушением мирового соглашения и служило ли оно основанием для расторжения договора о госзакупках? Вопросы, скорее, риторические.

Достоверно известно лишь то, что никаких действий по реальному разрыву договорных отношений с подрядной организацией со стороны руководства управления строительства не последовало. Более того, обращение в суд осталось без рассмотрения, поскольку истец без объяснения причин дважды не явился на заседания, несмотря на то, что был уведомлен должным образом. Он также не обратился с просьбой рассмотреть дело в его отсутствие.

Та же участь ждала еще один иск, с которым управление обратилось в суд зимой текущего года с просьбой взыскать с подрядчика заемные деньги. Инициировав иск, заказчик благополучно «забыл» о нем, ну или предпочел забыть, так и не явившись дважды для слушания дела. Судье ничего не оставалось, как 2 февраля 2023 года вынести определение об оставлении искового заявления без рассмотрения.

– Судебная хроника наталкивает на мысль, что руководство управления строи­тельства осознанно пошло на поводу у подрядчика, оказывая ему неправомерное содействие, противоречащее действующему законодательству, – считает депутат Мажилиса Парламента Болатбек Нажметдинулы, включивший посещение затянувшейся стройки в программу рабочей поездки в Шымкент. – Иначе чем можно объяснить то, что представители управления дважды не являлись в суд, достоверно зная – там решается судьба своевременного строительства жилья. Уже только по этим действиям можно утверж­дать: управление абсолютно не озабочено отстаиванием интересов государства, которые оно уполномочено представлять.

По его мнению, чиновники просто закрыли глаза на происходящее на строительной площадке, не воспользовались своим правом расторгнуть договор, взыскать 236,9 млн тенге, выплаченные авансом для организации своевременной работы на объектах, и включить подрядчика в Реестр недобросовестных поставщиков услуг.

– Я занимаю должность заместителя руководителя управления строительства с октября прошлого года, – так на просьбу внести ясность в ситуацию ответил Ердау­лет Ажибаев. – Знаю, что были подписаны медиативные соглашения. По новому ГПР компания до конца декабря 2022 года должна была закончить возведение каркасов всех домов. Если бы они этого не сделали, то заказчик мог в одностороннем порядке расторгнуть договор, но они же уложились в оговоренные сроки! Хотя сейчас снова есть некоторое отставание от графика. Завершить строи­тельство четырех 12-этажных домов подрядчик должен был еще в августе.

Прораб ТОО «Корпорация Сити-Строй» Кадыр Усеров 8 сентября разрешил пройтись по всем четырем 12-этажкам. Фасад одной из высоток был еще не облицован, на соседнем здании рабочие монтировали кровлю. Параллельно шла отделка кафелем входной группы и лестничных клеток, отделочники клеили обои, стелили ламинат, сантехники устанавливали ванные и раковины. Шахты лифтов все еще зияли пустотой...

– Готовность домов составляет примерно 90%, – так Кадыр Усеров оценил готовность объектов. – Отставание связано с тем, что в городе строится много объектов, и сложно найти специалистов по отделке. Думаю, за месяц справимся, все завершим.

Ердаулет Ажибаев оценивает готовность арендных высоток в 85%. С чем он согласен с прорабом, так это с нехваткой отделочников на объекте, в городе много строят, и они – нарасхват…

Между прочим, минувшей осенью на ­объекте погиб молодой рабочий… По словам начальника отдела технического надзора ТОО «Раимбек-компани» Алибека Жолдасова, рабочие субподрядной организации в момент ЧП находились в «красной зоне», где их по определению быть не должно. И добавил, что вины подрядчика в этом нет. Правда, непонятно, почему нет, если пункт 19, прописанный в договоре о государственных закупках, гласит: «Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности при производстве работ на объекте».

Управление государственной инспекции труда города Шымкента сразу же после происшествия создало комиссию по специальному расследованию, по результатам которого несчастный случай был определен как связанный с производством, и вина работодателя определена на 100%. ТОО «Корпорация Сити-Строй» оказала семье погибшего материальную помощь в сумме 1 млн тенге.

Что меня удивило в ответе управления государственной инспекции труда, так это то, что материалы специального расследования были направлены в управление полиции Каратауского района еще в декабре прошлого года. И до сих пор продолжается досудебное разбирательство. Не слишком ли оно затянулось?

– Остается только удивляться, что даже трагическое ЧП на стройплощадке не стало поводом для того, чтобы заказчик провел серьезное расследование и принял меры по расторжению договора с подрядчиком, – комментирует ситуа­цию Болатбек Нажметдинулы. – Уже один только этот факт свидетельствует о необъяснимом покровительстве компании, которая допустила все мыслимые и немыслимые нарушения, умудрилась просрочить все сроки строительства.