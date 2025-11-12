– Как сегодня в Казахстане организован процесс получения водительских прав?

– Процедура выдачи водительских удостоверений строго регламентирована Правилами приема экзаменов, утвержденными приказом министра внутренних дел от 2 декабря 2014 года. Они подробно описывают каждый этап – от обучения до получения документа. Этот порядок существует как раз для того, чтобы сделать процесс еще более прозрачным, понятным и защищенным от коррупционных рисков.

– Какие изменения были введены в последние годы?

– Изменения периодически вносятся, потому как система постоянно совершенствуется. К примеру, в апреле 2024 года были внесены поправки в Правила подготовки водителей механических транс­портных средств, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений. Теперь исключена возможность сдачи экзаменов и получения прав категорий A, B, а также подкатегорий A1 и B1 по результатам самостоятельной подготовки, то есть без специального обучения в автошколе.

Это требование направлено в первую очередь на повышение безопасности дорожного движения. Кроме того, с начала текущего года все свидетельства об окончании курсов, а также выдача медицинских справок полностью переведены в электронный формат, что позволило устранить случаи поддельных документов.

– Можно ли получить или обменять водительское удостоверение онлайн, без посещения ЦОНа?

– Да, сейчас у наших граждан есть такая возможность. Через портал электронного правительства можно заменить водительское удостоверение в случаях истечения его срока действия, изменения фамилии, имени или отчества, а также утери или кражи. При этом вся процедура проходит полностью в электронном формате, от подачи заявления до оплаты госпошлины.

Кроме того, через портал можно забронировать очередь на сдачу теоретического и практического экзаменов в СпецЦОНе, воспользовавшись сервисом «Предварительное бронирование электронной очереди». Это позволяет гражданам спланировать свое время. Онлайн замена водительских удостоверений возможна и через банки второго уровня в тех случаях, когда не истек срок их действия.

– Какие нужны документы, если получаешь услугу через Центр обслуживания населения?

– В случае обращения в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» заявителю необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, в том числе в электронной форме, через сервис цифровых документов. Также потребуется медицинская справка. Однако, если производится замена водительского удостоверения до окончания срока его действия, то предоставлять медсправку не нужно.

К обязательным документам относятся также квитанция об оплате государственной пошлины и свидетельство об окончании курсов обучения по подготовке водителей, либо данные об этом, внесенные в автоматизированную информационную систему «Автошкола».

– Каким образом со стороны МВД осуществляется контроль за авто­школами и качеством подготовки водителей?

– Контроль очень строгий. Согласно Закону «О дорожном движении» открытие автошкол в настоящее время осуществляется на уведомительной основе. При этом все действующие должны быть зарегистрированы в АИС «Автошкола», где фиксируются учебные группы, количество проведенных часов и результаты экзаменов. На сегодняшний день в системе зарегистрированы 781 учебная организация и более 19 тысяч учебных групп. Это дает возможность отслеживать качество обучения и предотвращать нарушения.

– А можно ли купить водительские права?

– Чтобы избежать этого, мы внедрили целый комплекс технических мер. Начнем с того, что при проведении тестирования в экзаменационных центрах или классах установлены системы биометрической идентификации экзаменуемых, а также ведется видеозапись и используется металлоискатель. Эти технологии позволяют исключить постороннее вмешательство в процесс прохождения тестирования и гарантируют объективность результатов.

Для исключения коррупционных рисков в части предоставления поддельных свидетельств и медсправок Министерством внутренних дел разработана и внедрена автоматизированная информационная система «Автошкола», о которой я уже упоминала.

– А как выглядит процедура получения или обмена водительского удостоверения через портал eGov?

– Все начинается с авторизации на портале и подачи электронной заявки. Заявление подписывается с помощью ЭЦП, к нему прикрепляются фотография и образец подписи, соответствующие установленным требованиям. Далее оплачивается госпошлина в режиме онлайн, и данные об оплате автоматически поступают в налоговый орган по месту нахождения СпецЦОНа.

После подачи заявления в личном кабинете гражданина появляется электронная версия заявки и чек об оплате, которые можно распечатать. Затем нужно пройти идентификацию личности. Для этого заявителю необходимо обратиться в ближайший ЦОН или регис­трационно-экзаменационный пункт, где сотрудники органов внутренних дел подтверждают его личность и оформ­ляют выдачу нового удостоверения.

– Насколько изменились требования к теоретическому и практи­ческому экзаменам?

– Основные требования остались прежними и закреплены в приказе, утвержденном Министром внутренних дел от 2 декабря 2014 года. Однако мы регулярно обновляем экзаменационные вопросы и внедряем новые формы оценки практических навыков. Это делается с той целью, чтобы будущие водители не просто знали правила, а умели применять их на дороге, дейст­вовали ответственно и осознанно. К слову, с начала года впервые получили водительские удостоверения более 124 тысяч граждан.