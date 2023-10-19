Всегда думать о других

В пожарную часть № 6 Аксуского района Болат Оралович пришел в 2005 году. После окончания школы в родном селе Жансугуров изначально парень отучился на газоэлектросварщика, однако, имея перед глазами пример сразу двух старших братьев – Самата и Талгата Кудербековых, тоже решил связать жизнь с делом, буквально с детства ставшим для него символом особого мужества. Несмотря на все сложности и издержки профессии, семьи трех братьев-пожарных выбор их поддерживают полностью. Двое из них по сей день работают бок о бок, а самый старший – Самат Оралович – уже вышел на заслуженный отдых.

В пожарной части № 6 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС области Жетысу, расположенной в Аксуском районе, сейчас работают 22 человека. Они выезжают на пожары, происходящие как в жилом секторе, так и в степях, а еще оказывают помощь при дорожно-транс­портных и иных происшествиях. Сам Болат Кудербеков называет это буднями, хотя за плечами их малочисленной, но очень сплоченной и профессиональной команды – десятки спасенных жизней.

Серьезной проверкой на проч­ность и верность профессии для него самого стали лесные пожары, захватившие область Абай в нынешнем июне. Пожарные и спасатели из области Жетысу в числе первых отправились на подмогу в соседний регион. В составе группы из 28 специалис­тов был и Болат Кудербеков. На место ЧП прибыли буквально на второй-третий день с начала огненной катастрофы. Первое, что бросилось тогда в глаза, – непроходимые бесконечные леса, вспоминает он, подобных в наших краях не увидишь.

– Конечно, первые пару дней сложности были, – делится пожарный. – В таких лесах раньше работать не приходилось, усложнял работу густой едкий дым, который мы видели еще в дороге на территории нашей области. Но благодаря слаженности и общим усилиям мы справились с поставленными задачами и спус­тя десять дней, когда опас­ность осталась позади, благополучно вернулись домой.

В этом кратком рассказе немно­гословного огнеборца на самом деле огромный, на грани возможностей, труд, непрерывная и неравная борьба со страшной стихией, а еще – ежесекунд­ный риск для жизни…

За проявленную при исполнении воинского и служебного долга самоотверженность старший сержант гражданской защиты Болат Кудербеков был награжден медалью «Ерлігі үшін»: почетный знак ему торжественно вручили 5 июля в столице, где чествовали героев, принимавших участие в тушении пожара в области Абай, со всего Казахстана. Награда эта стала особо памятной, но далеко не первой для пожарного-спасателя: за профессионализм и преданность делу ранее он был отмечен медалью «За безупречную службу в органах противопожарной службы» и нагрудным знаком «Құтқарушы» третьих степеней, а также благодарственными письмами и дипломами от областного и районного руководства.

Трагедия, потрясшая нынешним летом весь Казахстан, показала сплоченность нашего народа, говорит Болат Оралович. Там он в очередной раз убедился и в особом братстве представителей своей профессии: пожарных и спасателей, которые, не думая о себе, готовы ринуться на помощь.

– Случайных людей в нашем деле нет, – уверен человек, почти два десятилетия посвятивший спасению людей. – Бывают те, кто приходит сюда без желания, но они надолго не задерживаются. Сейчас у нас работают совсем молодые специалисты, и мы стараемся их учить не только прак­тическим вещам, но и подходу к делу. А самое главное здесь – человечность, желание скорее помочь людям. Их жизнь должна быть на первом месте. Это касается как тех, кто попал в беду, так и тех, кто работает с тобой рядом. Бывают случаи, когда после вызовов пострадавших забирают в больницу, и мы потом обязательно узнаем об их состоянии. Сколько лет бы ни проработал, все равно каждый раз переживаешь – особенно если это дети.

Несомненно, в этих искренних переживаниях и заключается настоящая преданность делу. А еще высокий профессионализм скрывается в его лаконичном, но таком емком и важном пожелании коллегам в этот праздник: поменьше ЧП, удачи на выезде и… обновления служебной техники.