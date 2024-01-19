Всех собак – на усыпление?

На днях тревогу забили в частном фонде «СтопОтлов», который содержит собак и кошек, попавших в столичный приют.

Руководитель фонда Мария Гребенкина заявила, что в Парламенте скоро примут поправки в Закон «Об ответственном обращении с животными». И они, по ее словам, позволят усыплять животных в отловах и госприютах спустя две недели содержания. А кроме того, согласно им, государство сможет принудительно изымать животных у населения.

«Чтоб было понятнее, если на вас пожалуется сосед, к вам могут прийти и изъять вашего кота, после чего его усыпят. А пожаловаться сосед может вовсе не потому, что ваш кот ему мешает, а просто вы ему не нравитесь. У него появится способ отыграться на животном, причинив вам боль. Десятки частных приютов будут закрыты, потому что жалобы соседей или просто хейтеров будут отрабатываться, а это изъятие животных и усыпление. Такого не было даже до принятия закона! Эти поправки – беспредел!» – написала в соцсетях Мария Гребенкина.

Ранее приют посетили депутаты Сената Бибигуль Жексенбай, Галиаскар Сарыбаев и Амангельды Толамисов, чтобы увидеть, как животные там содержатся. После посещения сенаторы отметили, что выявлены проблемы обеспечения собак и кошек питанием, в приюте недостаточное количест­во вольеров, налицо нехватка финансирования.

Волонтерам же парламентарии сообщили, что они совмест­но с коллегами из Мажилиса, Институтом парламентаризма и экспертным сообществом разработали законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон РК «Об ответственном обращении с животными». По их словам, поправки касаются обеспечения последовательности государственной политики в области ответственного обращения с животными, повышения эффективности механизмов контроля и мониторинга за процессом регулирования численности животных, снижения количества нападений собак на людей и обеспечения принципов гуманности общества при обращении с питомцами.

Однако за этими общими словами эксперты увидели вполне конкретные меры, которые ухудшат и без того несладкую жизнь четвероногих в стране. Руководитель Ассоциации по защите животных Inucobo, юрист Лилия Сарсенова планирует принять участие в рабочей группе Парламента по обсуждению этого законопроекта.

Кстати, согласно ему, меняется уполномоченный орган. Вопросы защиты прав домашних животных предлагается передать от Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК Комитету ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК.

В первую очередь мы у эксперта спросили о том, есть ли в законопроекте та самая норма, которая вызвала огромное возмущение в соцсетях, – усыпление животных в отловах спустя две недели содержания.

– Есть критерии, когда животное больное, создает угрозу общественному порядку, окружающей среде и здоровью человека. Несмот­ря на то что мы зоозащитники, мы понимаем, что есть случаи бешенства, неконтролируемой агрессии, которые действительно могут служить критерием усыпления животного. И действующее законодательство позволяет делать это. Но в 99% случаев животное проявляет спровоцированную агрессию: либо оно в стрессе, либо защищалось или среагировало на что-то. Это другое. Неконтролируемая агрессия должна оцениваться профессионалами. Меня возмущает то, что через 15 дней могут усыплять и здоровых животных. Об этом прямо в законе не говорится, но если проанализировать все те возможности для усыпления, то под них могут попасть и здоровые животные, – отметила Лилия Сарсенова.

Также законопроектом службы отлова наделяются полномочиями по изъятию домашних питомцев.

– Депутаты предлагают наделить отловы полномочиями приютов, то есть принимать не только отловленных, но и изъятых животных. Это противоречит Граж­данскому кодексу, Конституции, здравому смыслу, наконец. Собаки, кошки, другие питомцы – это частная собственность человека, которая защищается Основным законом, – акцентировала внимание руководитель ассоциации.

Зоозащитницу возмутила и предлагаемая норма, когда владельцы законодательно смогут отказываться от своих питомцев.

– По действующему закону отказ от содержания своего животного приравнивается к жестокому обращению с ним. За это преду­сматривается административная ответственность. А по новым поправкам, наоборот, такой отказ разрешается и даже поощряется государством. Бросая свое животное, владелец перекладывает это бремя ответственности на государство. А государство несет расходы на отлов, содержание, стерилизацию этих животных. Отказываться от них нельзя! – считает эксперт.

Лилия Сарсенова убеждена, что сегодняшняя проблема с безнадзорными и бродячими животными кроется не в самом законе, а в его исполнении.

– Да, нынешний закон хоть и не идеальный, но прогрессивный. Его менять не нужно, а лучше работать над подзаконкой. Но сейчас под соусом благовидных предлогов защиты населения от агрессии и нападений животных законодатель просто хочет узаконить их массовые убийства. Цель нашего закона – прививать ответственное обращение с животными и не допускать жестокости по отношению к ним. А эти поправки, наоборот, поощряют жестокость и безответственность некоторых граждан, – уверена активист.

Свой анализ законопроекта провел доктор юридических наук, профессор Maqsut Narikbayev University Роман Мельник, который считает, что разработчики проекта явно отклонились от цели гуманизации общества и пытаются реанимировать инс­титут массового истребления животных. По его словам, законопроект приведет к полной ликвидации института стерилизации животных, будет заблокирована их вакцинация в связи с исключением ее государственного финансирования. А единственным способом регулирования численности животных останется их умерщвление.

– Разработчики проекта не предлагают никаких системных способов решения проблемы регулирования численности животных. Авторы ссылаются на практику каких-то стран без указаний на нормативные акты, которые якобы допускают умерщ­вление животных, отсутствуют прозрачные статистические данные, а приведенные в обос­новании цифры не подтверж­дены никакими официальными документами. Не учитывается опыт стран, например Турции, где успешно реализована система гуманного регулирования численности животных. Все это вызывает недоуме­ние и непонимание: какими же целями руководствуется Институт парламентаризма в своей законопроектной работе? – отмечает Роман Мельник.

И добавил, что решения разработчиков направлены на устранение вызовов, а не определение и нейтрализацию причин, вызывающих появление бродячих и безнадзорных животных.

– При этом авторы проекта, очевидно, манипулируют словами Президента Касым-Жомарта Токаева, который обратил внимание на необходимость защиты населения от агрессивных животных. Эта задача, безусловно, приоритетная, и она должна быть выполнена. Однако она не может решаться любыми средствами! В процессе разрешения конкуренции, возникшей между двумя правовыми ценностями – «жизнь и здоровье человека» и «гуманное отношение к животным», должен соблюдаться принцип пропорцио­нальности. Любое ограничение как прав человека, так и иных ценностей (жизнь животных тоже представляет собой ценность) было адекватным законно обос­нованным целям и отвечало требованиям справедливости и соразмерности, – резюмировал профессор.