Всех застрявших на дорогах спасли в Жамбылской области

Свыше 2 700 человек эвакуировали с занесенных снегом трасс в Жамбылской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В связи с резким ухудшением погоды с 12:00 12 декабря по 13:15 14 декабря на трассе Западная Европа – Западный Китай поэтапно были перекрыты республиканские автодороги по маршруту Тараз – Алматы (областного значения Мерке – Кайнар, Кордай – Шу, Мерке – Кордай). Продолжается очистка дорог от снега.

«Спасено 2 708 человек, в том числе 94 ребенка. 2 464 человека возвращены домой, 244 остаются в 6 пунктах обогрева. 5 человек (1 ребенок, 4 взрослых) доставлены в Кордайскую центральную районную больницу. Их состояние стабильное, находятся под наблюдением врачей. Всего в течение двух суток спасено около 5 тысяч человек. В настоящее время спасены все жители, застрявшие на трассе из-за непогоды. Информация о погибших не зарегистрирована», – отметили в облакимате.

По информации КТЖ, на участке Шу – Отар возобновлено движение поездов.

В 25 населенных пунктах из 30 Кордайского, Шуского, Мойынкумского районов, где были повреждены линии электропередачи, электроснабжение восстановлено, а в остальных 5 населенных пунктах работы продолжаются.

Аварии на газопроводах не зарегистрированы. Центральные котельные работают в штатном режиме.

В Кордайском и Шуском районах дополнительно действуют 9 пунктов обогрева на 825 мест.

Ситуация в остальных населенных пунктах Жамбылской области остается стабильной, подчеркнули в акимате.

Работает специально созданный региональный оперативный штаб. Объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба в Кордайском и Шуском районах.

Организована линия экстренной помощи ДЧС.

В аварийно-спасательных работах задействованы 169 спасателей, полицейских, сотрудников акиматов и военнослужащие, а также 117 единиц техники.