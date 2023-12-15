Режим ЧС объявили в Жамбылской области

Происшествия
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

По причине ЧС на участке «Шу Отар» простаивают 11 пассажирских поездов (по 500-700 человек в каждом), в ожидании отправления 12 грузовых поездов

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В Жамбылской области объявлена ЧС природного характера местного масштаба. Закрыты автодороги республиканского значения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

"В связи с резким ухудшением погодных условий (резкое понижение температуры, низовая метель, плохая видимость) поэтапно перекрыты автодороги республиканского значения по коридору "Западная Европа - Западный Китай" по маршруту "Тараз - Алматы" и областного значения", - проинформировали в администрации региона.

По поручению акима Жамбылской области Ербола Карашукеева работает специально созданный региональный оперативный штаб.

В спасательных работах задействовано 117 единиц спецтехники, 103 человека (ДЧС, военнослужащие).

По состоянию на 23:00 час. 14 декабря спасательными подразделениями спасено и эвакуировано 1279 человек, которые размещены в 6 пунктах обогрева в Кордайском районе (село Кайнар-1, село Алга-1, село Кордай-3, село Кенен-1).

На трассах в снежных заносах все еще остаются автомобили. Информация о количестве уточняется.

Отмечается, что в результате сильного ветра и мокрого снега в Шуском районе оборваны линии электропередачи и повалены опорные столбы.

По причине ЧС на участке "Шу Отар" простаивают 11 пассажирских поездов, где в среднем по 500-700 человек в каждом. В ожидании отправления 12 грузовых поездов.

Без электроэнергии остались 8 882 абонента в 32 населенных пунктах 4 районов области.

В настоящее время порывы ветра достигают 45 м/c. Согласно прогнозу РГП «Казгидромет» в ближайшие дни сохранятся погодные условия с усилением ветра до 30 м/c.

Телефоны "горячей линии" для связи: 8 7262 513575, 51 41 67

 

 

#ЧС #Жамбылская область #ураган #бездорожье

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