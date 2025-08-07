Вселенная по имени Абай

Беседовала Насихат Оркушпаева

Итоги всенародного опроса «100 кітап», который определит сотню самых популярных отечественных произведений, будут подведены 10 августа.

Дата выбрана не случайно. В этот день мы отмечаем 180-летие Абая Кунанбаева. Попадут ли его произведения в топ лучших, о значимости проекта и вкладе библиотек в популяризацию наследия великого мыслителя и поэта рассказывает директор Национальной библиотеки РК Газиза Кудайберген.

– Наследие Абая оказало глубокое влияние на казахскую культуру, отражая национальный дух и призывая к духовному и интеллектуальному развитию. Имя гениального сына степи, поэта, мыслителя, ученого, композитора широко известно всему миру. Его творчество – важнейшая составляющая культурного кода нации. Его стихи и песни, философские воззрения, слова и мысли находят отклик в сердцах людей благодаря своей человечности, любви, глубине. Нынешний юбилей Абая отмечается не только в Казахстане, но и за рубежом, что способствует международному признанию казахской культуры и открывает миру богатое духовное наследие страны, – вступает в беседу Газиза Кудайберген.

– На стеллажах Национальной библиотеки труды Абая занимают особое место. А какова роль самих сотрудников в пропаганде культурного наследия классика?

– Труды Абая по праву считаются стерж­нем книжного фонда. Помните слова Президента о том, что Абай всегда был и остается путеводной звездой в этом непростом мире, а его идеи всегда могут быть духовной пищей для всех нас? С этим сложно не согласиться. Судите сами: меняются времена, происходят изменения в общественном сознании, но произведения мыслителя остаются актуальными для читателей разных поколений. В коротких емких высказываниях скрыта великая муд­рость непревзойденного философа. Сегодня мы вновь пытаемся понять и переосмыс­лить труды Абая.

Национальная библиотека принимает активное участие в пропаганде литературного и духовного наследия Абая, популяризации его идей. Пять лет назад, в честь 175-летия со дня его рождения, в библиотеке был создан Литературный центр Абая, ставший значимой площадкой для изучения, популяризации и глубокого осмысления творчества великого казахского поэта.

– Чем занимается данный центр?

– Это постоянно действующая в открытом доступе выставка произведений Абая и изданий о нем из фонда Национальной библиотеки: материалы о жизни и творчестве, труды поэта и переводы его произведений на языки народов мира, исследования известных абаеведов, филологов и писателей, элект­ронные и нотные издания, база данных документов из периодических изданий, грампластинки, полные собрания сочинений Абая. Фонд центра дополняется новыми изданиями и материалами и открывает широкие возможности в организации творческих проектов и многочисленных мероприятий в области массового изучения наследия и философии Абая.

Центр посещают и взрослые, и дети. Там же проходят съемки сюжетов новостных и документальных программ, поэтические конкурсы среди студентов вузов и учащихся школ, колледжей, а также челленджи. Радует, что сегодня наши читатели активно посещают литературный центр, изучают произведения Абая, глубже познают его философию. Наибольшим спросом у читателей пользуются «Слова назидания», а также сборники стихотворений, в которых отражены темы духовного и нравственного развития личности. Также востребован роман-эпопея Мухтара Ауэзова «Путь Абая», раскрывающий жизненный путь и духовное становление великого просветителя.

– Правда ли, что в фонде Нацио­нальной библиотеки хранится первый сборник избранных стихов Абая, напечатанный в 1909 году тиражом 1 000 экземпляров арабской вязью в типографии Ильяса Бораганского в Санкт-Петербурге?

– Да, это так. История издания книги очень интересна. Ильяс Бораганский родом из Бахчисарая, искусный калли­граф, талантливый исследователь тюркоязычных и арабских стран. В 1900 году в газете «Таржиман», где публиковались новости культурной и научной жизни России, вышла статья об Ильясе Бораганском. Эта газета была популярна и распространялась на большй территории казахских степей. Абай получал и читал ее. В статье говорилось, что Бораганский в Санкт-Петербурге открыл типографию и издает книги на русском, арабском, турецком и фарси, печатает большие и малые книги, а также карточки, счета, объявления. Также указывалось, что издательство Бораганского не преследует коммерческих целей, так как он любит и уважает культуру разных народов. Именно эту статью о Бораганском прочитали Абай и его ученики.

Предполагается, что этот материал мотивировал на издание первой книги стихов и песен Абая. Об этом написал видный казахский ученый, абаевед, писатель, драматург и переводчик Каюм Мухамедханов, благодаря которому имя Ильяса Бораганского, первого издателя стихов Абая Кунанбаева, было возвращено из небытия. До издания первой книги Абая Бораганский в 1905 году издал рукопись эпоса «Едиге», записанную Шоканом Уалихановым по народным сказаниям.

Сборник Абая был подготовлен Какитаем Ыскакулы и сыном классика – Турагулом. Сохранилось всего четыре экземпляра сборника, один из которых – в коллекции Национальной библиотеки. Он включает 145 стихотворений, две поэмы, а также биографию Абая под названием «Жизнь Абая Ибрагима Кунанбайулы», написанную Какитаем, сыном младшего брата Абая – Ыскака. В статье дан литературоведческий анализ сочинений поэта, включенных в сборник. Это первая биография Абая, и она имеет особую значимость и ценность. Мухтар Ауэзов высоко оценил роль Какитая в популяризации творчества Абая. Значение сборника бесценно для казахской общественности, и в особенности для казахской литературы, поскольку произведения поэта при его жизни распространялись из уст в уста или же в рукописях.

После выхода первого сборника стихи Абая были изданы в 1916 году под названием «Абай термесі» Саматом Нуржановым в типографии «Дин уа магишат» («Религия и общество») в Оренбурге. В нем напечатаны семь ранее не публиковавшихся стихотворений и слово первое из «Слов назидания».

Также в фонде нашей библиотеки хранится сборник стихов, изданный на латинице в 1933 году в Кызылорде издательством «Казахстан» тиражом шесть тысяч экземпляров. Это первая книга Абая, полностью подготовленная и изданная на родной земле. В нее вошли все стихотворения и две поэмы поэта, а также «Слова назидания», что сделало издание своего рода полным собранием сочинений на тот период. В сборник также была включена первая научная биография Абая, написанная Мухтаром Ауэзовым. Затем в 1934, 1936, 1939 годах были изданы «Избранные стихотворения» в Алматы и Москве, а также полное собрание в двух томах (1939, 1940) в Москве.

– Получается, что в библиотеке проводится большая работа по популяризации редких изданий?

– Совершенно верно. Читатели получают уникальную возможность прикоснуться к подлинным источникам, проследить историческое развитие казахской литературы и культуры, в том числе и творчества великого Абая. Редкие книги, хранящиеся в фондах, не только имеют большую научную и культурную ценность, но и служат важным инструментом для воспитания интереса к духовному наследию народа.

В социальных сетях библиотеки открыта специальная страничка «Тайны из глубины веков», где в отдельных видеосюжетах сотрудники Службы редких книг и рукописей рассказывают о раритетных изданиях.

Также мы реализуем совместные проекты с редакциями газет и журналов, например, «Ұрпақ оқымаған кітап» с газетой «Ана тілі», «История в рукописи» – с общественно-политическим журналом «Ақиқат». По пятницам на «Хабаре» идет телепередача «Алтын кітап». Первый выпуск мы посвятили жизненному пути и творчеству Абая.

– Что делает библиотека в честь 180-летия Абая?

– Ежегодно Национальная библио­тека отмечает День Абая с участием творческой интеллигенции, поэтов и писателей, общественных деятелей, студентов и наших многочисленных читателей. Он стал действительно всенародным, национальным праздником и направлен на прославление литературного наследия великого поэта, просветителя, основоположника казахской письменной литературы и казахского литературного языка.

Нынешний юбилей отмечаем с не меньшим почетом и уважением. С начала года во всех читальных залах библио­теки действуют постоянные книжные выставки, посвященные Абаю. С июля среди широкой аудитории в соцсетях идет проект «45 қара сөз – 45 күн». Еже­дневно на протяжении 45 дней до Дня Абая (10 августа) в соцсетях публикуется видеоролик продолжительностью 2–3 минуты, содержащий самые глубокие и важные фрагменты из «Слов назидания», перекликающиеся с актуальными проблемами современного общества. Цель проекта – привлечение внимания молодежи к духовным и нравственным ценностям, заложенным в «Словах назидания», приобщение широкой аудитории к философским идеям классика.

Восьмого августа состоится цикл мероприятий «Адамзаттың Абайы». В этот день откроется книжный клуб «Абай 14», объединяющий молодежь, увлеченную литературой и стремящую­ся к духовному росту. Работа клуба будет направлена на повышение интереса к книге и чтению, расширение кругозора, формирование культуры мышления. Это открытая интеллектуальная площадка для чтения и анализа книг на самые разные темы. Также для молодежи состоится интеллектуальный круиз «Абай болLIKE», цель которого – познакомить с творчеством Абая Кунанбаева с новой стороны, а также способствовать развитию логического мышления и общей эрудиции. Участникам предстоит ответить не только на вопросы, связанные с творчеством Абая, но и выполнять задания на проверку внимания, креативного мышления и интеллектуальных навыков.

Будут проведены и другие мероприя­тия: встреча с молодыми учеными-абаеведами, вечер поэзии, показ документального фильма «Абайдың соңғы күндері» («Последние дни Абая»). В рамках литературно-музыкального вечера «Абай на языках мира» прозвучат видеопоздравления от наших парт­неров – консулов зарубежных стран, они прочтут стихотворения Абая на своем родном языке. Эти теплые пос­лания станут не только проявлением уважения к казахской культуре, но и подчеркнут международное значение наследия Абая, его универсальные гуманистические идеи и вклад в мировую литературу и духовность.

– К слову, о проектах. За три месяца до Дня Абая в стране стартовал общенациональный опрос по определению ста лучших произведений...

– Этот опрос имеет важное культурное значение, поскольку способствует повышению интереса к национальному литературному наследию, формированию читательской культуры и популяризации лучших произведений казахстанских авторов среди широкой аудитории. Уверена, что в общем списке обязательно будут труды Абая. Отмечу, что в топ-100 попадут не только современные художественные произведения, но и тексты, восходящие к устному народному творчеству. Именно в эпосах, легендах, сказаниях заложен духовный фундамент нашего народа. Через них формируется чувство национальной идентичности, укрепляется уважение к истории и культурному наследию. Наша задача – сделать эти произведения доступными и близкими новому поколению.

Творческое наследие Абая обогатило историю и культуру казахского народа, став его настоящим духовным достоя­нием, никогда не теряющим своей значимости. Абай – это целый мир, сердце кода нации. Все созданное поэтом удивительно созвучно нашей эпохе. Меняются времена, но произведения великого Абая остаются актуальными для читателей разных поколений.

 

