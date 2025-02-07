Всем аулам аул

фото предоставлено Сагдатом Нурмаганбетовым

Мы решили поздравить аулчан с победой.

– Если честно, узнал об этом из отечественных СМИ, – услышав поздравления от «КП», признается­ аким сельского округа Наги Илья­сова Сагдат Нурмаганбетов. – Конечно, все жители аула рады такой новости. Высокая оценка обязы­вает нас к еще более плодотворной работе. Будем стараться оправдать доверие казахстанцев.

По итогам конкурса в топ-5 вошли еще села: Лепсі (Алакольский район, область Жетісу), Хан Ордасы (Бокейординский район, Западно-Казахстанская область), Поперечное (Риддерский район, Восточно-Казахстанская область) и Шабанбай-би (Актогайский район, Карагандинская область).

Как сообщил глава отдела развития туризма областного управления физической культуры, спорта и туризма Айдос Пайзуллаев, письмо о приеме заявок на конкурс «Лучшее туристское село-2025» от Министерства туризма и спорта поступило в октябре прошлого года.

– По условиям каждый регион мог включить в заявочный список не более трех своих сельских населенных пунктов, имеющих наиболее привлекательный туристский потенциал, – прокомментировал Айдос Пайзул­лаев. – Мы представили сельские округа Камыстыбас в Аральском районе, Өркендеу в Казалинском районе и Наги Ильясова в Сырдарьинском районе.

Поводом для их выбора пос­лужило то, что в Камыстыбасе расположено одноименное, самое крупное озеро в бассейне реки Сырдарьи, в народе называе­мое Камбаш. Водоем пользуется огромной популярностью среди отдыхающих не только Казах­стана, но и ближнего, дальнего зарубежья. Летом манят сюда пологое песчано-галечное дно и солоноватая прозрачная вода.

Село Жанкент (административный центр сельского округа Өркендеу) еще с позапрошлого века привлекает к себе путешественников, археологов и исследователей. В полутора километрах от него находятся руины древней столицы огузов – одноименное средневековое городище. Первые раскопки здесь были проведены в 1867 году. Найденные здесь исторические артефакты хранятся в крупнейших музеях Казахстана и России.

– При заявке Жанкент был представлен по направлению «Сакральный (исторический) туризм», Камыстыбас – «Экотуризм», а Наги Ильясова – «Деловой туризм», – уточнил Айдос Пайзуллаев. – В итоге сырдарьинское село вошло в число лучших. Теперь победителей национального этапа ждут на престижном международном конкурсе UN Tourism Best Tourism Village, который ежегодно проводится Всемирной туристской организацией ООН (UNWTO).

Чем уникально село имени Героя Советского Союза Наги Ильясова? Населенный пункт по праву называют оазисом в кызыл­ординской пустыне. Примечательно, что за всю историю аула его посетили все руководители Казахстана. Так, осенью 1975 года на достижения рисового хозяйства в то время совхоза «50 лет КазССР» приехал посмотреть первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Динмухамед Кунаев, а в сентябре 2011-го во время официального визита в Приаралье Первый Президент Казахстана сказал: «Пусть все села Казахстана будут как Наги!»

В октябре 2023 года с жизнью и достижениями аула ознакомился Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Его с акимом области Нурлыбеком Налибаевым встретил Герой Труда РК, основатель полного товарищества «Абзал и К», уроженец села Абзал Ералиев.

На самом деле здесь есть что показать: благоустроенные улицы, более двух гектаров цветов, газонов, самая большая в Казах­стане цветочная клумба в 380 кв. м. А еще есть свой Биг-Бен, фонтаны с подсветками, утопающая в зелени центральная усадьба. Наги Ильясова трудно назвать аулом – здесь есть стадион, спортивный комплекс, супермаркет, новая больница, идет газификация села. В 2023 году аул примерил лавры областного конкурса «Образцовый населенный пункт».

– В ауле проживают 2 250 человек, 470 семей, у которых нет проб­лем с жильем и безработицей, – сказал аким округа. – Большая часть населения занята в сфере сельского хозяйства. За последние 10 лет на социально-экономическое развитие аула потрачено два миллиарда тенге бюджетных и столько же частных средств ПТ «Абзал и К» и «Магжан и К». Эти рисоводчес­кие хозяйства под руководством Дархана и Магжана Ералиевых производят и экспортируют около 30 тысяч тонн риса в год.