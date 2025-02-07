Всем аулам аул

Туризм
18
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

Бренд-менеджер страны по туризму АО «НК «Kazakh Tourism» подвел итоги национального конкурса «Үздік туристік
ауыл-2025». В пятерку лучших аулов вошло село имени Наги Ильясова Сырдарьинского района

фото предоставлено Сагдатом Нурмаганбетовым

Мы решили поздравить аулчан с победой.

– Если честно, узнал об этом из отечественных СМИ, – услышав поздравления от «КП», признается­ аким сельского округа Наги Илья­сова Сагдат Нурмаганбетов. – Конечно, все жители аула рады такой новости. Высокая оценка обязы­вает нас к еще более плодотворной работе. Будем стараться оправдать доверие казахстанцев.

По итогам конкурса в топ-5 вошли еще села: Лепсі (Алакольский район, область Жетісу), Хан Ордасы (Бокейординский район, Западно-Казахстанская область), Поперечное (Риддерский район, Восточно-Казахстанская область) и Шабанбай-би (Актогайский район, Карагандинская область).

Как сообщил глава отдела развития туризма областного управления физической культуры, спорта и туризма Айдос Пайзуллаев, письмо о приеме заявок на конкурс «Лучшее туристское село-2025» от Министерства туризма и спорта поступило в октябре прошлого года.

– По условиям каждый регион мог включить в заявочный список не более трех своих сельских населенных пунктов, имеющих наиболее привлекательный туристский потенциал, – прокомментировал Айдос Пайзул­лаев. – Мы представили сельские округа Камыстыбас в Аральском районе, Өркендеу в Казалинском районе и Наги Ильясова в Сырдарьинском районе.

Поводом для их выбора пос­лужило то, что в Камыстыбасе расположено одноименное, самое крупное озеро в бассейне реки Сырдарьи, в народе называе­мое Камбаш. Водоем пользуется огромной популярностью среди отдыхающих не только Казах­стана, но и ближнего, дальнего зарубежья. Летом манят сюда пологое песчано-галечное дно и солоноватая прозрачная вода.

Село Жанкент (административный центр сельского округа Өркендеу) еще с позапрошлого века привлекает к себе путешественников, археологов и исследователей. В полутора километрах от него находятся руины древней столицы огузов – одноименное средневековое городище. Первые раскопки здесь были проведены в 1867 году. Найденные здесь исторические артефакты хранятся в крупнейших музеях Казахстана и России.

– При заявке Жанкент был представлен по направлению «Сакральный (исторический) туризм», Камыстыбас – «Экотуризм», а Наги Ильясова – «Деловой туризм», – уточнил Айдос Пайзуллаев. – В итоге сырдарьинское село вошло в число лучших. Теперь победителей национального этапа ждут на престижном международном конкурсе UN Tourism Best Tourism Village, который ежегодно проводится Всемирной туристской организацией ООН (UNWTO).

Чем уникально село имени Героя Советского Союза Наги Ильясова? Населенный пункт по праву называют оазисом в кызыл­ординской пустыне. Примечательно, что за всю историю аула его посетили все руководители Казахстана. Так, осенью 1975 года на достижения рисового хозяйства в то время совхоза «50 лет КазССР» приехал посмотреть первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Динмухамед Кунаев, а в сентябре 2011-го во время официального визита в Приаралье Первый Президент Казахстана сказал: «Пусть все села Казахстана будут как Наги!»

В октябре 2023 года с жизнью и достижениями аула ознакомился Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Его с акимом области Нурлыбеком Налибаевым встретил Герой Труда РК, основатель полного товарищества «Абзал и К», уроженец села Абзал Ералиев.

На самом деле здесь есть что показать: благоустроенные улицы, более двух гектаров цветов, газонов, самая большая в Казах­стане цветочная клумба в 380 кв. м. А еще есть свой Биг-Бен, фонтаны с подсветками, утопающая в зелени центральная усадьба. Наги Ильясова трудно назвать аулом – здесь есть стадион, спортивный комплекс, супермаркет, новая больница, идет газификация села. В 2023 году аул примерил лавры областного конкурса «Образцовый населенный пункт».

– В ауле проживают 2 250 человек, 470 семей, у которых нет проб­лем с жильем и безработицей, – сказал аким округа. – Большая часть населения занята в сфере сельского хозяйства. За последние 10 лет на социально-экономическое развитие аула потрачено два миллиарда тенге бюджетных и столько же частных средств ПТ «Абзал и К» и «Магжан и К». Эти рисоводчес­кие хозяйства под руководством Дархана и Магжана Ералиевых производят и экспортируют около 30 тысяч тонн риса в год.

#конкурс #Үздік туристік ауыл-2025 #село Наги Ильясова

Популярное

Все
По зову крови и души
У участкового из ВКО есть свой помощник в работе
Где зимует кречетка?
Искусство принимать комплименты
Курс на борьбу с дезинформацией и фейками
Быть в постоянном поиске
В Атбасаре – новоселья!
Построено рекордное количество школ
Прозрачность, дисциплина, отчетность
В сердце своем благодарность несу…
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Современный административно-деловой центр в ближайшие годы появится в Шымкенте
Подвиг казахстанцев еще ждет своих исследователей
Альпинист Юрий Лукьянов первым среди соотечественников поднялся на все высочайшие вулканы семи континентов
Резюмируя поручения Президента
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Песок на 270 млн тенге незаконно продали предприниматели в Семее
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
«Мусорные войны»: проблему переработки отходов призывают решить в Шымкенте
Казахстанские телевизоры Samsung поступят в продажу во втором квартале 2025 года
Национальный день печати отмечают в Казахстане
«The UAE SWAT Challenge 2025»: команда «Сұңқар» завоевала первое место
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Идет подготовка к весеннему водозабору в Кызылординской области
Суициды: что приводит подростков к непоправимым последствиям
Морально устаревшую систему координат, высот и измерений в РК заменили на новую
Президент дал ряд поручений Мадине Абылкасымовой
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Сигареты подорожают в РК
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
Закон Республики Казахстан
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Институциональное становление Академии наук завершено
Закон РК О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам дипломатической службы, международных договоров и официальной помощи развитию
30-летие Ассамблеи народа Казахстана – важная веха политики единства и согласия
«Нацфонд - детям»: сколько денег перевели на счета достигших совершеннолетия казахстанцев

Читайте также

Власти Непала запретили одиночные восхождения на Эверест
За здоровьем – к горячим источникам
Новую систему безопасности для туристов внедряют в РК
Очередной трансграничный тур Jibek joly запускается к Науры…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]