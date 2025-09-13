Запах на территории Международного выставочного центра EXPO стоял – закачаешься: пахло и кофейными зернами, и какао, и круассанами с шоколадом. Участники из всех уголков Казахстана и зарубежья представили не только вариации кофейного напитка, но и оборудование (качество кофе во многом зависит от техники).

Киосков было так много, что глаза разбегались. Надо отдать должное: культура пития кофе сделала стремительный рывок, это теперь и вкусно, и модно. Раньше мы знали два вида кофе – свежесваренный в турке и свежеразбавленный в чашке. А сейчас… У кофе сотни оттенков вкуса, разнятся виды помола и степени обжарки. Кто-то учует в «букете» напитка цитрусовые нотки, а кто-то – веточку сакуры в зависимости от страны произрастания.

Но если ценители кофе уже привычно разбираются в бразильском, перуанском или безошибочно угадывают аромат зерен из Уганды, то на выставке они на перспективу могли познакомиться с чем-то оригинальным – кофе из Венесуэлы. Представительство Боливарианской Республики Венесуэла (его киоск можно было узнать издалека по ярким национальным костюмам и флагам) демонстрировало натуральные кофейные зерна, бережно расфасованные и привезенные из этой далекой латиноамериканской страны.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской Респуб­лики Венесуэла в Казахстане Росальба Ло Буэ Антико лично рассказала о безупречном качестве венесуэльского кофе и грамотном подходе к его выращиванию.

– Кофе – наше золото, обладателями которого мы стали задолго до того, как были обнаружены в наших землях нефть и газ. Полное понимание, насколько ценен этот продукт, пришло к нам пос­ле пандемии. Тогда наш президент Николас Мадуро призвал народ вернуться к земле, отдать должное нашему предназначению: Венесуэла – традиционно сельскохозяйственная страна. Государственные прог­раммы, направленные на поддержку аграрного сектора, поз­волили добиться потрясающих результатов: экспорт кофе вырос на 500 процентов! – рассказала

госпожа посол.

Впрочем, говорят в посольстве, это закономерно: местный кофе – исключительно натуральный, за этим следят с пристрастием. Государство оказывает всемерную поддержку владельцам кофейных плантаций в более чем сотне муниципалитетов страны. Отсюда продукция уходит на экс­порт в Китай, Россию, Беларусь (там она продается под маркой венесуэльского бренда), Сербию, Индонезию. А еще в США и страны Европы.

– Для Венесуэлы Казахстан и страны Центральной Азии представляют большой интерес. Мы хотим наладить торгово-экономические отношения с вашей страной. Через Казахстан мы сможем продавать наш кофе в соседние по региону страны. И тут, конечно, нужна заинтересованность со стороны казахстанских предпринимателей – именно в их руках этот процесс, – отметила Росальба Ло Буэ Антико, добавив, что наша страна для Венесуэлы – это не только возможность торговать, но и близость душ.

«Вы похожи на нас, венесуэльцев», – уверена глава дипмиссии.

К слову, в Венесуэле есть правдивая присказка: «Не смогу открыть глаза, пока не выпью первую чашечку кофе». Там наверняка знают, что говорят. Думается, с таким мнением соглас­ны и у нас, ведь действительно: кофе – это уже не просто мода, это целая культура. Кофейни стали местом бизнес-встреч, дружбы, фриланса, это офис нового формата. Об этом говорили в том числе и в бизнес-зоне, где прошла встреча владельцев кофеен. Там же прозвучали интересные цифры: кофе становится мейнстримом даже среди пенсионеров – целевая аудитория напитка теперь 17–60 лет.