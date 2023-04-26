Всеми возможными путями – МИД РК об эвакуации казахстанцев из Судана

Для содействия в эвакуации казахстанцев из Судана при посольстве РК в Эфиопии открыта горячая линия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

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«Ситуация в Судане продолжает оставаться весьма напряженной. 15 апреля этого года началась вооруженная борьба между войсками Национальной обороны и Силами быстрого реагирования Судана. В настоящее время в городе Хартуме и других регионах страны продолжаются боевые действия. Объявленное сторонами конфликта 3-дневное гуманитарное перемирие периодически нарушается», – рассказали в МИД РК.

С начала боевых действий в Судане посольство РК в Эфиопии начало прорабатывать вопрос по эвакуации казахстанских граждан из зоны боевых действий.

«Проведены встречи с представителями ряда посольств и международных организаций, аккредитованных в Эфиопии, а также направлены официальные обращения с целью оказания ими содействия в эвакуации казахстанцев из Судана.

На сегодня из зоны конфликта эвакуирован ряд граждан Казахстана. Продолжается работа по вывозу казахстанских граждан всеми возможными путями, в том числе через территорию Эфиопии и Королевства Саудовской Аравии.

Посольство Казахстана в Эфиопии поддерживает тесную связь с загранучреждениями РК в Египте и Саудовской Аравии для скоординированного и безопасного вывоза наших граждан из Судана», – проинформировали во внешнеполитическом ведомстве страны.

Для определения точного числа казахстанцев и оказания им содействия в эвакуации из Судана при посольстве открыта горячая линия: +251 945 051 624 (WhatsApp), [email protected], [email protected]

Посольство выражает признательность МИД Эфиопии, представительству ООН в Судане и в Эфиопии, а также посольствам Турции, России и Японии за активное содействие в эвакуации граждан Казахстана.