Всеобщие выборы в Турции состоятся 14 мая
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Президентские и парламентские выборы в Турции состоятся 14 мая, сообщил в пятницу журналистам глава Высшего избирательного совета Турции Ахмет Енер, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
Второй тур президентских выборов при необходимости будет проведен 28 мая.
"Мы получили указ президента о назначении всеобщих выборов на 14 мая. Если выборы президента пройдут в 2 тура, он (второй тур – прим. ред.) состоится 28 мая", – сказал глава турецкого избиркома.