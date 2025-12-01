Вспышка вируса Марбург зафиксирована в Эфиопии

136
Айман Аманжолова
корреспондент

Восемь человек уже умерли, передает корреспондент Kazpravda.kz  

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о вспышке вируса Марбург в городе Авас, который находится в центральной части Эфиопии. 

По данным ВОЗ, заразились 12 местных жителей, 8 из них скончались. Как уточнил Гебрейесус, первые инфицированные были выявлены 13 ноября.

«Поскольку вспышка продолжается, крайне важно вести активное наблюдение за заболеванием, а также отслеживать контакты людей», - написал глава ВОЗ в соцсети X.

Он добавил, что ВОЗ предоставила Эфиопии дополнительные материалы для тестирования и защитное снаряжение для врачей.

Кроме того, в Эфиопию направлены две группы экспертов для наблюдения за жителями, которые могут быть инфицированы, и оказания им медицинской помощи.

Вирус Марбург (MVD) называют "родственником" Эболы. Заражение происходит при прямом контакте с биологическими жидкостями заболевшего, инкубационный период длится от двух до двадцати дней. Среди симптомов заболевания - высокая температура, сильная головная боль, тошнота, рвота, диарея и боль в мышцах.

При неблагоприятном развитии инфицированный умирает от интоксикации и отказа органов. Уровень летальности высокий, подчеркнули ученые.

#ВОЗ #Эфиопия #вирус #Марбург

