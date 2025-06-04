Для маленьких посетителей мероприятие «Балдырған шақ» стало настоящим праздником. В холле малышей ждала художественная выставка, подготовленная их сверстниками, – начинающими пейзажистами из студии Art School Da Vinci и развивающего центра Damu Bala. Чуть поодаль от вереницы треножников с установленными на них картинами расположились выставочные стеллажи, на которых были представлены лучшие произведения мировой детско-юношеской литературы – от легенд казахского народа и сказок Шарля Перро до фантастических романов Александ­ра Беляева и повестей современной нидерландской писательницы Марлис Слегерс.

Пройдя в просторный актовый зал, ребята тут же окружили писателей Нурлана Калка и Баянгали Алимжанова, приглашенных на праздник в качестве почетных гостей. Лица детей искрились восторгом от возможности воочию увидеть любимых авторов, чьи книги родители перечитывали им не раз.

Стихи Нурлана Калка и Баян­гали Алимжанова уже давно признаны классикой современной детской литературы. Яркие и запоминающиеся, написанные богатым, образным языком, они бережно вводят юных читателей в таинственный и прекрасный мир большой жизни, учат доброте и милосердию, бескорыстности и патриотизму.

Вместе с детскими писателями гостями праздника стали депутат Сената Парламента Нурторе Жусип, поэт Бауыржан Бабажанулы, заслуженный юрист РК Ирак Елекеев и доктор филологичес­ких наук Айгуль Исмакова. Они приняли участие в презентации двух новинок детской литературы – комикса «Жошы хан» и книги «Хиуаз Доспанова кім?». Первое произведение, посвященное основателю Золотой Орды, родилось в творческом содружестве историка Жаксылыка Сабитова, писательницы Зауре Торехан и художника Елнара Беймиша.

– В этом комиксе мы постарались соединить научную дос­товерность и простоту подачи материала. Сегодня мы знаем о личности легендарного хана много нового, однако эти факты не отражены ни в академической истории Казахстана, ни в школьных учебниках. Именно эти новые знания и легли в основу нашего комикса. Скорее всего, в будущем он будет художественным приложением к учебнику истории, из которого дети смогут черпать информацию о личности и государственной деятельности основателя Золотой Орды, – отметил Жаксылык Сабитов.

Книга «Хиуаз Доспанова кім?» – адаптированная для детей биография прославленной летчицы. Над ее созданием трудились журналист Турсын Калимова и детский поэт Серикбол Хасан. На основе документальных свидетельств, воспоминаний Хиуаз Доспановой и ее современников авторам удалось создать познавательное и захватывающее произведение, которое в художественной форме раскрывает читателю величие патриотического подвига солдат Великой Победы, их мужество и героизм.

Завершилось мероприятие праздничным концертом. Юные чтецы, среди которых были и те, кто только-только взял в руки свою первую книгу, проникновенно, с присущей их возрасту непосредственностью исполнили произведения Нурлана Калка и Баянгали Алимжанова о Родине, красотах природы и добрых человеческих чувствах.

– Конечно, мы были в восторге от такого большого количества наших читателей и их любви к книгам. Стихи, прочитанные со сцены, для нас, их авторов, зазвучали по-новому. И хотя от устремленных в их сторону взглядов дети заметно волновались, на качестве выступлений это почти не сказалось. Со своей стороны могу сказать, что писатель всегда испытывает особые чувства, когда его произведения находят путь к сердцу читателя, радуют его, помогают открыть для себя что-то новое, – признался Нурлан Калка.

Долго еще не хотели дети отпус­кать любимых авторов. С каж­дым хотелось сфотографироваться, у каждого хотелось взять памятный автограф. И звонкий смех, эхом раздававшийся в стенах библиотеки все это время, был лучшим доказательством того, что праздник удался на славу.