Встреча с молодежью прошла в Алматы

Встреча прошла в рамках акции «Тәртіпті өзіңнен баста!» и направлена на продвижение принципа «Закон и порядок» в казахстанском обществе. По словам организаторов, цель мероприятия – развитие идеологии нулевой терпимости к коррупции, повышение ответственности каждого гражданина в обеспечении справедливости в обществе.

В своем выступлении представитель антикоррупционной службы рассказал о государственных мерах и инициативах, направленных на противодействие коррупции, а также отметил роль студентов и преподавателей в формировании честности и добропорядочности в обществе. По его словам, принцип «Закон и порядок» формирует правосознание граждан и прививает уважение к законам с детства, влияет на сознание и культуру поведения в обществе. Сильные правовые механизмы и их соблюдение становятся основой для развития страны.

В рамках встречи в формате «Час добропорядочности» были продемонстрированы видеоролики, иллюстрирующие негативное влияние коррупции на развитие общества и методы ее предотвращения. Участники активно задавали вопросы и делились идеями. В завершение встречи коллектив колледжа поблагодарил лектора за содержательную информацию.