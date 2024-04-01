Встреча секретарей Советов безопасности стран ШОС пройдет в Астане

Международное сотрудничество
374
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

2-3 апреля в Астане состоится 19-я встреча секретарей Советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает Kazpravda.kz 

Фото: МИД РК

Предстоящее мероприятие пройдет под председательством Казахстана. Впервые в ней примет участие Иран в качестве полноправного государства-члена ШОС. В качестве гостей приглашены государства-наблюдатели ШОС – Монголия и Беларусь.

«В рамках данной встречи планируется обмен мнениями по актуальным международным вопросам зоны ответственности ШОС, в том числе по совместному противодействию «силам трёх зол» (терроризму, сепаратизму, экстремизму), незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, транснациональной организованной преступности и по сотрудничеству по линии международной информационной безопасности, а также дальнейшему взаимодействию в рамках таких многосторонних объединений, как ООН, СВМДА, ОДКБ», - говорит официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

По его словам, участники отразят в протоколе общие подходы по дальнейшему развитию партнерства по вопросам региональной и международной безопасности.

Предстоящая встреча в целом отвечает долгосрочным интересам Казахстана по обеспечению регионального партнерства в сфере безопасности и стабильности и направлена на повышение уровня многостороннего сотрудничества Казахстана в рамках ШОС, а также тесного политического диалога в сфере противодействия вызовам и угрозам с ключевыми партнерами в регионе.

#Астана #ШОС #международное сотрудничество

Популярное

Все
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Бишимбаев отказался признавать вину в убийстве Салтанат Нукеновой
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
К единственному роднику приезжают за водой со всего Усть-Каменогорска
Перепись архаров началась в Казахстане
Токаев: Казахстан будет делать все возможное для успешного развития сотрудничества с КНР
Кругом вода: жителей села в ЗКО экстренно эвакуировали из-за паводка - видео
Тысячи строителей Костанайской области остались без работы
Воспитанникам детсадов не выплачивали компенсации за питание в Акмолинской области
Для ликвидации паводков в Актюбинскую область направили силы ДЧС Мангистау и военных
Для отечественного кино необходима квота в прокате
Паводок: в Костанайской области восстанавливают мобильную связь
Опасные игры: 20 человек наказали за кокпар на трассе в Алматинской области
Жители села Коянды перекрыли дорогу: что происходит в Акмолинской области
Проезд в общественном транспорте подорожает в Караганде на 25%
Подготовку к борьбе с саранчой обсудили в правительстве
Рыболовные сети в Казахстане оснастят QR-кодами
Средние зарплаты в малом бизнесе РК впервые превысили 300 тыс. тенге
Премьер поручил выделить 200 тысяч тонн семян нуждающимся фермерам
Спасение подтопляемых – участь самих подтопляемых?..
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Интернет от Илона Маска
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию

Читайте также

Казахстан ратифицировал поправки в договор с Литвой о право…
Реализацию инвестпроектов в РК глава МИД обсудил с китайски…
«Казахстан наш авторитетный стратегический партнёр» – МИД К…
Международный форум Астана и Боаоский азиатский форум подпи…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]