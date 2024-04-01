Встреча секретарей Советов безопасности стран ШОС пройдет в Астане

Фото: МИД РК

Предстоящее мероприятие пройдет под председательством Казахстана. Впервые в ней примет участие Иран в качестве полноправного государства-члена ШОС. В качестве гостей приглашены государства-наблюдатели ШОС – Монголия и Беларусь.

«В рамках данной встречи планируется обмен мнениями по актуальным международным вопросам зоны ответственности ШОС, в том числе по совместному противодействию «силам трёх зол» (терроризму, сепаратизму, экстремизму), незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, транснациональной организованной преступности и по сотрудничеству по линии международной информационной безопасности, а также дальнейшему взаимодействию в рамках таких многосторонних объединений, как ООН, СВМДА, ОДКБ», - говорит официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

По его словам, участники отразят в протоколе общие подходы по дальнейшему развитию партнерства по вопросам региональной и международной безопасности.

Предстоящая встреча в целом отвечает долгосрочным интересам Казахстана по обеспечению регионального партнерства в сфере безопасности и стабильности и направлена на повышение уровня многостороннего сотрудничества Казахстана в рамках ШОС, а также тесного политического диалога в сфере противодействия вызовам и угрозам с ключевыми партнерами в регионе.