Секретари совбезов стран Центральной Азии и Индии встретились в Астане

Сегодня в Астане состоялась вторая встреча секретарей советов безопасности/советников по национальной безопасности стран Центральной Азии и Индии, в которой принял участие секретарь совета безопасности Республики Казахстан Гизат Нурдаулетов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды

Фото: akorda.kz

В ходе мероприятия состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности, в том числе по развитию сотрудничества в таких сферах, как противодействие терроризму и экстремизму, незаконному обороту оружия и наркотиков, транснациональной организованной преступности, а также обеспечению водной, экологической и информационной безопасности.

Стороны обсудили текущую ситуацию в Афганистане и ее влияние на безопасность и стабильность в регионе.

Гизат Нурдаулетов проинформировал коллег о позиции Казахстана по актуальным рискам международной и региональной безопасности, высказал ряд предложений по выстраиванию партнерства в рамках Диалога «Центральная Азия – Индия».

Казахстанской стороной также были представлены возможности нашей страны и перспективы международного сотрудничества в транспортно-логистической и аэрокосмической отраслях.

На полях мероприятия секретарь совета безопасности РК провел двусторонние консультации с советником по национальной безопасности Индии Аджитом Довалом. Были рассмотрены различные аспекты взаимодействия между нашими странами по таким направлениям, как борьба с терроризмом, кибербезопасность, развитие аэрокосмической индустрии.