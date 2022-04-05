Правительство
Встречу с депутатами фракции "Ак жол" провели в Правительстве РК

В преддверии Пленарного заседания Мажилиса Парламента в Правительстве РК состоялась встреча заместителя Премьер-министра РК Ералы Тугжанова с депутатами фракции «Ак жол», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Также во встрече приняли участие представители центральных государственных органов.

Участники обсудили новый формат взаимодействия между Правительством и депутатским корпусом, который предусматривает оперативное решение актуальных проблем населения.

Представители госорганов отметили, что ими детально изучены все вопросы, поднимаемые населением во время поездок депутатов в регионы.

В своем выступлении вице-премьер подчеркнул необходимость налаживания регулярного диалога, использования современных средств коммуникации.

Руководителям госорганов было рекомендовано применять более действенные формы реагирования с постоянной обратной связью и взять на особый контроль вопросы работы с депутатским корпусом, на ежедневной основе держать связь с Парламентом и определить в каждом госоргане на уровне не ниже заместителя первого руководителя ответственного за работу с Парламентом.

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