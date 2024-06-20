Встречу с писателями-ветеранами госслужбы провели в АДГС

Литература, Культура и общество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Мероприятие состоялось в преддверии Дня государственного служащего

Фото: пресс-служба АДГС РК

В преддверие Дня государственного служащего в Агентстве по делам государственной службы состоялась встреча с ветеранами-писателями, внесшими заметный вклад в развитие государственной службы на тему: «Справедливый Казахстан созидают ответственные граждане», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АДГС РК

Во встрече также приняли участие председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбай, госслужащие, магистранты, докторанты Академии госуправления. 

Выступая с приветственной речью, председатель АДГС Дархан Жазыкбай подчеркнул важную роль литературы в формировании общенациональной идентичности, повышении уровня культуры и нравственности общества. Поблагодарил гостей, которые много лет работая на государственной службе, вместе с тем вели активную творческую деятельность по популяризации национальной культуры и укреплению Независимости Казахстана. 

Дархан Жазыкбай обратился к писателям с просьбой активно способствовать продвижению идеи главы государства Касым-Жомарт Токаева «Справедливый Казахстан – Адал Азамат», привитию госслужащим ценностей справедливости и добропорядочности. В этой связи председатель АДГС подчеркнул важность написания новых литературных произведений, которые способствовали бы продвижению положительного образа госслужащих, соответствующих идеалам «Адал Азамат».

По его мнению, произведения, написанные авторами, которые знают все тонкости государственной службы изнутри, будут интересны и могут впечатлить своих читателей.

Уәлихан Қалижанұлы, Жабал Ерғалиұлы, Жолтай Әлмашұлы, Роза Муканова, Азат Әкім рассказали о своем опыте работы на государственной службе. Госслужащие и слушатели академии госуправления задали интересующие их вопросы и приняли участие в обсуждении. 

В завершение встречи прошла презентация книги «Әділетті Қазақстан – Адал Азамат. О профессиональных и личностных качествах государственных служащих». В книге главными постулатами обозначены такие принципы, как национальные интересы, государственное мышление, справедливость, открытость, верность присяге, которые нацелены на осуществление качественных изменений государственного аппарата. 

Автор книги Дархан Жазыкбай отметил, что в представленном издании раскрываются основные установки и принципы, присущие государственным служащим новой формации, которые будут способствовать им в осознанной трансформации мышления, формированию новой культуры и новых ценностей.

#госслужба #встреча #ветераны #АДГС #писатели

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