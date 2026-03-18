Встретят праздник в новых квартирах

Хорошая новость
4
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Праздничная декада Наурызнама ознаменовалась вводом в эксплуатацию ряда жилых и социальных объек­тов. В частности, в Конаеве и поселке Боралдай близ Алматы состоялись церемонии вручения ключей от квартир в жилых комплексах Comfort и Galamat. В общей сложности новоселье справили 132 семьи. В их числе – многодетные мамы, граждане, воспитывающие детей с инвалидностью, а также те, кто стоит в очереди на жилье из госфонда.

фото пресс-службы акимата Алматинской области

Поздравив виновников тор­жества со знаменательным событием в жизни и наступающим праздником весеннего обновления, представители местных влас­тей и общественности пожелали им достатка, уюта и согласия под обретенным шаныраком. По их словам, обеспечение населения доступным жильем – одно из приоритетных направлений государственной политики.

По данным акимата области, в очереди на улучшение жилищных условий в регионе стоят около 70 тыс. человек, из них свыше 21 тыс. – представители социально уязвимых категорий. В прошлом году для решения жилищной проблемы мало­имущих и многодетных семей за счет госбюджета было приоб­ретено 1 700 квартир на сумму 27,5 млрд тенге. Нынче планируется купить еще 2,5 тыс. квартир. Кроме того, ведется строительство 20 кредитных многоквартирных домов.

По словам директора областного филиала АО «Отбасы банк» Куаныша Уласбекова, в рамках социальной программы, осуществляемой совместно с акима­тами области и ряда районов, жилье передается исключительно нуждающимся семьям. Специалисты тщательно проверяют документы граждан, подавших заявки, чтобы квартиры достались тем, кто имеет на них законное право.

В эти же дни в регионе распахнули двери Дом культуры и три врачебные амбулатории, построенные в рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения». Медпункты оснащены современным оборудованием, финансирование проектов осуществлялось за счет возвращенных государству активов.

#жилье #Конаев #новоселье #дом культуры #ключи #Боралдай

Популярное

Все
Возрождение степных ремесел
Гвардеец знает наизусть около ста кюев
Героя Паралимпиады встретили в Астане
Дети снова играют в асыки!
Пять медалей дзюдоистов
Двойной успех в Закопане
Указ Президента Республики Казахстан О мерах по реализации Конституции Республики Казахстан, принятой 15 марта 2026 года
Театр голосов
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
В Приаралье открылась современная мебельная фабрика
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Бег от истории или от себя?
Что предлагают изменить в Налоговом Кодексе Казахстана
За 2 года в Казахстане модернизируют 124 ж/д вокзала: 36 уже обновлены
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Ваш выбор не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию – Токаев обратился к молодежи
Крупная афера раскрыта в спецЦОНе
Алмаз Джумакеев назначен заместителем министра обороны РК
«Пустую книгу» выпустили тысячи писателей в знак протеста против ИИ
240 единиц нового оборудования предоставит GIZ бассейновым водным инспекциям Казахстана
Победы на турнире Alem Cup
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Слово о замечательном человеке
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей

Читайте также

Декаду открыли новосельем
Газ идет в города-спутники
В помощь новорожденным
ДК на селе создает настроение

