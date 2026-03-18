Поздравив виновников тор­жества со знаменательным событием в жизни и наступающим праздником весеннего обновления, представители местных влас­тей и общественности пожелали им достатка, уюта и согласия под обретенным шаныраком. По их словам, обеспечение населения доступным жильем – одно из приоритетных направлений государственной политики.

По данным акимата области, в очереди на улучшение жилищных условий в регионе стоят около 70 тыс. человек, из них свыше 21 тыс. – представители социально уязвимых категорий. В прошлом году для решения жилищной проблемы мало­имущих и многодетных семей за счет госбюджета было приоб­ретено 1 700 квартир на сумму 27,5 млрд тенге. Нынче планируется купить еще 2,5 тыс. квартир. Кроме того, ведется строительство 20 кредитных многоквартирных домов.

По словам директора областного филиала АО «Отбасы банк» Куаныша Уласбекова, в рамках социальной программы, осуществляемой совместно с акима­тами области и ряда районов, жилье передается исключительно нуждающимся семьям. Специалисты тщательно проверяют документы граждан, подавших заявки, чтобы квартиры достались тем, кто имеет на них законное право.

В эти же дни в регионе распахнули двери Дом культуры и три врачебные амбулатории, построенные в рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения». Медпункты оснащены современным оборудованием, финансирование проектов осуществлялось за счет возвращенных государству активов.