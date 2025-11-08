В городе продолжается масштабная работа по развитию инженерной инфраструктуры и улучшению качества жизни горожан. Аким города Габит Сыздыкбеков вместе с жителями микрорайона Тассай принял участие в церемонии запуска природного газа.

фото пресс-службы акимата города

В рамках второго этапа газификации микрорайона к голубому топливу будут подключены еще 1 700 домовладений. Ранее, на первом этапе проекта, доступ к нему получили 800 абонентов. До конца декабря будет завершен и третий этап, по итогам которого газ придет в дома 3 345 жителей Тассая, а общая протяженность проложенных газопроводов сос­тавит более 68 км.

Аким города отметил, что запуск газа – значимое событие не только для жителей Тассая, но и для всего Шымкента.

– Газификация – важный шаг к повышению качества жизни, развитию инженерной инфраструктуры и созданию комфортных условий для проживания. Рад, что жители смогут встретить зиму в тепле и уюте, – сказал Габит Сыздыкбеков, поблагодарив подрядную организацию за своевременное и качественное выполнение строительных работ.

По данным городского акима­та, уровень газификации Шымкента сегодня превышает 97%. За этой цифрой стоит не только удобство для горожан, но и заметное улучшение экологической ситуации и рост энергоэффективности. Завершение второго этапа газификации микрорайона Тассай планируется до конца года.