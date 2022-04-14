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«Вторая Республика»: на площадке «TALQYLAU» обсудили обновление государственной модели

В столице состоялось второе заседание диалоговой площадки «TALQYLAU», запущенной на базе Института общественной политики партии «AMANAT». Темой обсуждения, определенной по итогам голосования на telegram-канале Института, стала идеологема Главы государства по трансформации государства – «Вторая Республика».

В ходе открытой дискуссии с трансляцией прямого эфира в социальных сетях эксперты, общественные деятели, депутаты Мажилиса высказали свое мнение касательно реформ, предложенных Президентом страны.

Принявший участие в заседании Государственный секретарь РК Ерлан Карин отметил, что данный термин олицетворяет изменение модели государственного управления, предполагающей более эффективный баланс между институтами власти.

«Если «Новый Казахстан» — это более широкая идеологема, несущая широкую общественную трансформацию, то «Вторая Республика» — это изменения уже государственной модели. То есть в первом случае это содержательный процесс, а во втором – институциональный. И с учетом того, что в Послании 16 марта Президентом были озвучены конкретные новые политические инициативы, реализация которых практически началась, можно сказать, что переход ко «Второй Республике» уже состоится в ближайшее время», - сказал Ерлан Карин.

Государственный секретарь отметил, что новые президентские инициативы означают перезапуск, рестарт всей политической системы. После принятия новых законов и внесения изменений в Конституцию фактически уже в этом году в Казахстане состоится переход к новой модели государственного управления. Она институционально усилит систему сдержек и противовесов, будет способствовать формированию новой политической культуры.

В свою очередь Исполнительный секретарь партии «AMANAT» Асхат Оралов подчеркнул, что трансформация политической системы страны началась с модернизации партии.

«С учетом либерализации законодательства, упрощения процедур регистрации новых партий, можно ожидать появления новых игроков на партийно-политическом поле страны. Эта ситуация для нашей партии является возможностью доказать свою нацеленность на долгосрочное, ответственное лидерство и готовность к конкурентной борьбе. Встреча на данной площадке, где в рамках конструктивного диалога вырабатываются конкретные идеи и предложения по развитию Казахстана подчеркивает, что «AMANAT» максимально способствует повышению политической культуры», - отметил Асхат Оралов.

По словам директора Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрея Чеботарева, «республика» во все времена олицетворяла систему государственной власти, формируемую выборным путем.

«Мы видим, насколько в период президентства Касым-Жомарта Токаева реформируется избирательная система, внедрен институт выборности сельских акимов, потом пойдут районные. Идет возвращение элементов мажоритарной системы в избирательный процесс – это тоже символ. Символ не просто смены идеологии или смены концептов, а того, что действительно идет движение вперед», - добавил Андрей Чеботарев.

По мнению депутата Мажилиса Айдоса Сарыма, сегодня казахстанцы проживают исторический период, когда меняется не только конституция, но и система госуправления.

«Мы не отвергаем прежние форматы государственности, но важно понимать, что возврата к ним уже не будет. Не секрет, что у нас многие граждане живут ощущениями каких-то других стран, каких-то утопий. Сейчас всем важно вернутся в наше пространство и научиться жить в своей повестке дня», – сказал народный избранник.

В ходе встречи своим мнением поделились директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев, директор Института Европейского права и прав человека, профессор Марат Башимов. При этом вопросы звучали не только от участников из зала, но и от онлайн-зрителей.

Напомним, инициатива создания диалоговой площадки «TALQYLAU» была озвучена на прошедшем 1 марта внеочередном Съезде «AMANAT», как один из пунктов программы партийной трансформации. В дальнейшем заседания «TALQYLAU» будут проходить в разных форматах – дискуссия, запись подкастов, дебаты. На площадке на постоянной основе будут встречаться эксперты, депутаты, представители государственных органов и НПО для выработки предложений по решению актуальных вопросов, волнующих граждан.

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