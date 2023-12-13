Второй блок законодательных поправок по судебной реформе поддержало правительство РК

Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Поправки разработаны специально созданной рабочей группой на площадке Сената

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с руководителем Судебной администрации Наилем Ахметзакировым, в ходе которой был обсужден второй блок законодательных поправок по реформированию судебной системы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Ранее о предлагаемых новеллах главу государства проинформировал председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев.

Поправки разработаны специально созданной рабочей группой на площадке Сената. Изменения вносятся в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», процессуальные кодексы, а также ряд специальных законов.

Одним из ключевых новшеств, предложенных председателем Верховного суда, является исключение предварительного рассмотрения кассационных ходатайств по уголовным и гражданским делам.

При этом по поручению президента страны сейчас ведется проработка вопроса создания самостоятельной кассационной инстанции.

Законопроект также направлен на совершенствование работы Судебного жюри и Комиссии по качеству правосудия, усиление независимости судей.

В рамках реализации поручения главы государства вводится новый механизм, по которому все факты грубых нарушений, указанные в судебном акте апелляции или кассации, будут автоматически передаваться в Судебное жюри.

Также оптимизируется количество показателей оценки, улучшается социальный пакет для судей в отставке, открывается доступ к обучению в Академии правосудия для юристов, не являющихся госслужащими.

Ахметзакиров отметил, что реализация законопроектов не потребует выделения дополнительных средств из бюджета. Расходы будут осуществляться в рамках новой модели финансирования судебной системы (не менее 6,5% от общей суммы расходов всех госорганов), введенного по поручению президента.

Положительное заключение правительства, принятое по поправкам в порядке статьи 61 Конституции РК, будет направлено в адрес депутатов Парламента для дальнейшего инициирования соответствующих законопроектов в Мажилисе.

#суд #поправки #закон #Правительство #система #реформа

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