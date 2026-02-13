Один из самых активных вулканов в мире — Питон-де-ла-Фурнез, расположенный на французском острове Реюньон в Индийском океане, — начал извергаться, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

«Лава вспыхнула на южном фланге вулкана примерно в 10:00 утра по местному времени, всего через 35 минут после начала крупного сейсмического кризиса, что значит поднятие магмы к поверхности», — говорится в материале агентства France-Press (AFP) со ссылкой на данные вулканической обсерватории этого вулкана.

Вулкан расположен в необитаемой местности, и извержение не представляет угрозы местному населению.

Отмечается, что это второе извержение Питон-де-ла-Фурнеза за менее чем месяц. После двух лет молчания вулкан проснулся 18 января, его извержение длилось около 48 часов. За последнее десятилетие было зарегистрировано около 20 его извержений.