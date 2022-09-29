Фото: eec.eaeunion.org
Международное сотрудничество , Сенат
Вводится учет результатов национального отбора сотрудников в ЕЭК
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Сенат Парламента Казахстана на пленарном заседании ратифицировал Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части уточнения механизма формирования кадрового состава Евразийской экономической комиссии, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил вице-премьер – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, документом предусмотрены поправки в Договор о Евразийском экономическом союзе в части изменения срока трудовых договоров должностных лиц Евразийской экономической комиссии, возможности проведения государством-членом национального отбора кандидатов, желающих поступить на работу в комиссию, перевода сотрудников с бессрочных на 5-летние контракты, а также переходные положения для действующих сотрудников.

В частности, введено изменение срока трудовых договоров, заключаемых с должностными лицами комиссии (директора департаментов и их заместители), с 4-летнего на срок, не превышающий срок работы коллегии комиссии.

«На сегодня период работы должностных сотрудников комиссии не привязан к периоду работы очередного состава коллегии комиссии. Данная ситуация вызывает сложности в работе комиссии, когда директор или заместители директоров не успевают выполнить задачи, поставленные перед ними новым членом коллегии комиссии в связи с истечением срока 4-летнего контракта. При этом назначение новых должностных лиц, а также полноценное вовлечение в ранее проводимую работу занимает определенное время. Данная норма позволит одномоментно обновлять должностной уровень комиссии с приходом нового состава коллегии комиссии», – пояснил Жумангарин.

Также вводится учет комиссией результатов национального отбора при проведении конкурса на занятие должностей сотрудников.

«На сегодня департаменты комиссии комплектуются сотрудниками на конкурсной основе, которые должны отвечать соответствующим квалификационным требованиям. Данная норма предполагает, чтобы комиссия также кроме соответствующих квалификационных требований учитывала результаты национального квалификационного отбора, проводимого в государствах-членах ЕАЭС. Национальный отбор позволяет регламентировать набор граждан Казахстана в комиссии, и, следовательно, занятие штатной доли РК в ЕЭК. Это позволит в целом повысить квалификацию казахстанской части сотрудников комиссии в целом», – отметил вице-премьер.

Кроме того, предлагается перевод сотрудников комиссии с бессрочных трудовых договоров на 5-летние, с возможностью их продления по представлению курирующего члена коллегии с учетом результатов аттестации.

«На сегодня в трудовых договорах сотрудников комиссии не предусмотрены какие-либо сроки завершения контракта трудовой деятельности в комиссии. Реализация данной нормы позволит обновлять кадровый состав комиссии, в том числе усилить представленность Казахстана, а также проводить ротацию представителей Казахстана в комиссии», – продолжил Серик Жумангарин.

Предлагаемые изменения предусматривают и продолжение выполнения должностными лицами комиссии возложенных на них обязанностей до истечения сроков, предусмотренных их трудовыми договорами, которые заключены до вступления в силу Протокола.

«Мероприятия, по переводу сотрудников комиссии на срочные контракты осуществляются в течение 6 месяцев с даты вступления в силу изменений, предусмотренных Протоколом. Также, контракты сотрудников комиссии, заключенные до вступления в силу данных поправок, перезаключаются без проведения конкурса», – подытожил вице-премьер.

 

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