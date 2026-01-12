ВВП Казахстана в 2025 году вырос на 6,5%

Экономика
121

По поручению Главы государства Правительством принимаются системные меры по диверсификации экономики. За прошедший год основной вклад в рост экономики обеспечили промышленность, транспорт, строительство, торговля

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам января–декабря 2025 года, согласно предварительным данным Бюро национальной статистики, валовой внутренний продукт Казахстана увеличился на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Индекс промышленного производства по итогам года составил 7,4%. Обрабатывающий сектор демонстрирует устойчивый рост на уровне 6,4%. Показатели обусловлены увеличением производства продуктов питания на 8,1%, продуктов нефтепереработки на 5,9%, продукции химической промышленности на 9,8%, металлургии на 1,2%, продукции машиностроения на 12,9%. Рост отмечен в Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Жетісу, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Ұлытау, Туркестанской областях, в городах Астана, Алматы и Шымкент.

Рост в отрасли транспорта и складирования по итогам года достиг 20,4% (в январе–ноябре – 20,3%) благодаря увеличению объемов грузоперевозок, прежде всего автомобильным и железнодорожным транспортом, а также росту пассажирских перевозок в ряде регионов страны. Отмечается увеличение объемов услуг вспомогательной транспортной деятельности, в т.ч. услуг по экспедированию грузов, управлению воздушным движением, услуг аэропортов, складов и пакгаузов, услуг по хранению зерна и охлажденных грузов.

В строительной отрасли рост составил 15,9%, что выше показателя января - ноября 2025 года (14,7%). Рост обеспечен реализацией инфраструктурных и социальных проектов, включая строительство комфортных школ, медицинских объектов, транспортной и инженерной инфраструктуры. В январе-декабре 2025 года общая площадь введенного в эксплуатацию жилья составила 20,1 млн кв. м, что на 5,1% выше уровня 2024 года.

Положительная динамика сохраняется в торговле: за январь-декабрь 2025 года сфера показала 8,9% (в январе-ноябре - 8,8%). Основной вклад внесла оптовая торговля, доля которой превысила две трети общего объема отрасли. На увеличение темпов роста объема оптовой торговли повлияли предприятия, реализующие зерно, семена и корма для животных – в 2,6 раза, машины и оборудование – на 99,8%, фармацевтические товары – на 44,1%, автомобили и легкие автотранспортные средства – на 33%, молочные продукты, яйца, пищевые масла и жиры – на 25,8%, сахар, шоколад и сахаристые кондитерские изделия – на 21,2%, товары широкого ассортимента – на 12,5%.

Показатели в сельском, лесном и рыбном хозяйстве составили 5,9%. Рост обеспечен положительной динамикой в растениеводстве (7,8%) и в животноводстве (3,3%). В сфере информации и связи рост составил 3,6%. В целом, темпы развития экономики отражает устойчивое развитие ключевых отраслей.

#ВВП #итоги года

Популярное

Все
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
В Иране объявили трехдневный траур по погибшим при протестах
«Барселона» обыграла «Реал» в финале Суперкубка Испании
В Нью-Дели представили казахскую литературу
Трамп призвал Кубу заключить сделку с США, «пока не поздно»
КНБ перекрыл канал контрабанды товаров в Казахстан
Артисты из Африки призвали казахстанцев соблюдать правила пожарной безопасности
В Бразилии рыбак поймал арапаиму весом 160 кг
АФМ объявило в розыск казахстанского блогера-миллионника
Казахстанского киберспортсмена признали лучшим новичком на HLTV Awards 2025
Названы победители «Золотого глобуса»
ВВП Казахстана в 2025 году вырос на 6,5%
Эрдоган призвал сограждан к увеличению населения Турции
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Дело направлено в суд: миллионы тенге от продажи наркотиков легализовали в РК
Свыше 1,7 тысяч водительских удостоверений в РК аннулировали из-за медпоказаний
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Афера сорвалась в кабинете директора
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Токаев: Казахстан вступил в новый этап модернизации
«Осторожно, GhostPairing»: МВД предупредило о новой схеме взлома WhatsApp
63 бункера для КГМ установят в Костанае
35 дворов обновят в этом году в Костанае
Погодные качели: Казахстан окажется в эпицентре северо-западного циклона
В Бюро нацстатистики сообщили о снижении цен на некоторые виды продуктов питания
Максимальные ставки по банковским займам установили в Казахстане
Большой футбол стартует в феврале
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили

Читайте также

Развитие экономического сотрудничества тюркских государств …
Популярными становятся охотничьи патроны из Казахстана
Триллион тенге налогов впервые собрала Туркестанская область
В Казахстане утвердили правила господдержки креативной инду…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]