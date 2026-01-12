По поручению Главы государства Правительством принимаются системные меры по диверсификации экономики. За прошедший год основной вклад в рост экономики обеспечили промышленность, транспорт, строительство, торговля

По итогам января–декабря 2025 года, согласно предварительным данным Бюро национальной статистики, валовой внутренний продукт Казахстана увеличился на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Индекс промышленного производства по итогам года составил 7,4%. Обрабатывающий сектор демонстрирует устойчивый рост на уровне 6,4%. Показатели обусловлены увеличением производства продуктов питания на 8,1%, продуктов нефтепереработки на 5,9%, продукции химической промышленности на 9,8%, металлургии на 1,2%, продукции машиностроения на 12,9%. Рост отмечен в Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Жетісу, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Ұлытау, Туркестанской областях, в городах Астана, Алматы и Шымкент.

Рост в отрасли транспорта и складирования по итогам года достиг 20,4% (в январе–ноябре – 20,3%) благодаря увеличению объемов грузоперевозок, прежде всего автомобильным и железнодорожным транспортом, а также росту пассажирских перевозок в ряде регионов страны. Отмечается увеличение объемов услуг вспомогательной транспортной деятельности, в т.ч. услуг по экспедированию грузов, управлению воздушным движением, услуг аэропортов, складов и пакгаузов, услуг по хранению зерна и охлажденных грузов.

В строительной отрасли рост составил 15,9%, что выше показателя января - ноября 2025 года (14,7%). Рост обеспечен реализацией инфраструктурных и социальных проектов, включая строительство комфортных школ, медицинских объектов, транспортной и инженерной инфраструктуры. В январе-декабре 2025 года общая площадь введенного в эксплуатацию жилья составила 20,1 млн кв. м, что на 5,1% выше уровня 2024 года.

Положительная динамика сохраняется в торговле: за январь-декабрь 2025 года сфера показала 8,9% (в январе-ноябре - 8,8%). Основной вклад внесла оптовая торговля, доля которой превысила две трети общего объема отрасли. На увеличение темпов роста объема оптовой торговли повлияли предприятия, реализующие зерно, семена и корма для животных – в 2,6 раза, машины и оборудование – на 99,8%, фармацевтические товары – на 44,1%, автомобили и легкие автотранспортные средства – на 33%, молочные продукты, яйца, пищевые масла и жиры – на 25,8%, сахар, шоколад и сахаристые кондитерские изделия – на 21,2%, товары широкого ассортимента – на 12,5%.

Показатели в сельском, лесном и рыбном хозяйстве составили 5,9%. Рост обеспечен положительной динамикой в растениеводстве (7,8%) и в животноводстве (3,3%). В сфере информации и связи рост составил 3,6%. В целом, темпы развития экономики отражает устойчивое развитие ключевых отраслей.