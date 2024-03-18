Выезжающих в Таиланд казахстанцев предупредили о рисках

Соблюдать меры безопасности призвали в Комитете индустрии туризма Министерства туризма и спорта, передает Kazpravda.kz
Согласно сведениям из открытых источников, провинция Бурирам в Таиланде выпустила предупреждение об угрозе вспышки сибирской язвы после выявления трех случаев в соседнем Лаосе.
Сибирская язва может передаваться от животных к человеку, например, при употреблении сырого мяса крупного рогатого скота и буйволов.
Также были описаны признаки инфекции, которые могут проявиться в течение двух месяцев: затруднение дыхания и боль в груди, от небольших волдырей на коже до тяжелых симптомов, включая головную боль и диарею. Несвоевременная диагностика сибирской язвы может привести к летальному исходу.
«В этой связи, рекомендуем соблюдать меры предосторожности на отдыхе и воздержаться от употребления пищи сомнительного происхождения. Просим граждан Республики Казахстан, выезжающих в Таиланд, избегать мест распространения и воздержаться от посещения мест, где были зафиксированы факты заражения данным вирусом», - говорится в сообщении.