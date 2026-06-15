Выигравший «путевку в армию» житель Жаркента принял военную присягу в Алматы

Армия
Дана Аменова
специальный корреспондент

Ранее новобранцы успешно прошли курс молодого бойца

Фото: пресс-служба Минобороны

В учебном центре Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи состоялась торжественная церемония принятия военной присяги молодым пополнением. В этот день на верность Родине присягнули более ста новобранцев, призванных из Жетысуской области, а также Астаны и Шымкента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны 

Среди них 18-летний рядовой Рахат Кабылжан из Жаркента. Еще в прошлом году юноша вместе с друзьями изъявил желание служить в армии и обратился в местный орган военного управления, однако не был призван из-за несовершеннолетия.

В канун Дня защитника Отечества акимат Жаркента организовал розыгрыш ценных призов для жителей, где одним из лотов стала символическая «путевка в армию». Обладателем этого необычного приза стал Рахат Кабылжан. Достигнув призывного возраста, молодой человек сразу же отправился на службу в Вооруженные Силы Казахстана.

«Этот сюрприз меня очень обрадовал. За время прохождения курса молодого бойца уже переосмыслил свою жизнь. Чувствую, как меняется мой характер, стал гораздо ответственнее и дисциплинированнее», – поделился рядовой Рахат Кабылжан.

Перед принятием присяги новобранцы успешно прошли курс молодого бойца, в ходе которого освоили основы строевой, тактической и огневой подготовки, а также адаптировались к условиям военной службы.

По завершении церемонии новобранцы продемонстрировали навыки рукопашного боя, а затем прошли торжественным маршем под звуки военного оркестра.

Впереди у бойцов три месяца интенсивного обучения по курсу младших специалистов. За это время им предстоит освоить сложные и востребованные специальности. Среди них – специалисты специальной связи и радиотехнических войск, операторы радиолокационных станций и приборов радиовысотной разведки, операторы сопровождения зенитно-ракетных комплексов, а также дизелисты-электрики.

Новшеством текущего года стало введение курса по управлению беспилотными летательными аппаратами. Подготовку по данному направлению пройдут все военнослужащие молодого пополнения.

После завершения обучения военнослужащие роты охраны продолжат службу в военном институте. Остальные срочники будут направлены в воинские части войск противовоздушной обороны Сил воздушной обороны ВС РК, где заступят на боевое дежурство по охране воздушных рубежей страны.

#Алматы #Жаркент #присяга #Миобороны

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