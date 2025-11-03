Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Воздушное судно рейса FS7341 по маршруту Астана – Костанай было вынуждено вернуться в столицу из-за неблагоприятных погодных условий в Костанае, сообщает Kazpravda.kz

Обратный рейс впоследствии также был задержан в связи с временным закрытием аэропорта для проведения работ по очистке взлетно-посадочной полосы от снега.

«Пассажирам рейса FS7341 предоставлены напитки и горячее питание. Пассажирам рейса FS7342 по запросу также предоставляется размещение в отеле. Вылет в Костанай перенесли на 17:05, а в Астану – на 18:50», – проинформировали в пресс-службе авиакомпании FlyArystan.

Там же добавили, что о задержках рейсов пассажиров уведомляют посредством WhatsApp-уведомления, СМС на номер телефона, письма на электронную почту, указанных при покупке билета.