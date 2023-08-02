Вымогатель орудовал на курорте Бурабай. Полиция ищет его возможных жертв

Житель Акмолинской области подозревается в вымогательстве денег у ветерана, воина-интернационалиста, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Скриншот с видео t.me/POLICE_of_KZ

21-летнего мужчину, занимавшегося вымогательством на территории курортной зоны Бурабай, задержали сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью и управления криминальной полиции.

Ранее, 6 июля, в отдел полиции Бурабайского района на него пожаловался 64-летний таксист.

3 июля пожило мужчина приехал на вызов, когда в салон его авто заскочили неизвестные, один из них силой и угрозами начал требовать 100 тысяч тенге.

В итоге воину-интернационалисту пришлось отдавать деньги частями.

Начав досудебное производство по части 2 уголовной статьи «Вымогательство», оперативники задержали 21-летнего жителя Щучинска. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Вину парень признал и в оправдание сказал, что ему были нужны деньги.

Всех, кто пострадал от аналогичных преступных действий в Бурабае, попросили обратиться в полицию.