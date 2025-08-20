Вынесен приговор за покушение на убийство замакима Шымкента

Суд
109
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Процесс проходил  в открытом режиме

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Шымкент огласил приговор в отношении директора ТОО (предприятие акимата) Ернара Жиембая, обвиненного в покушении на заместителя акима города Руслана Берденова, сообщили в пресс-службе суда.

Процесс проходил  в открытом режиме. В ходе судебного разбирательства установлено, что 21 апреля директор ТОО, будучи нетрезвым, из-за неприязненных отношений покушался на замакима. Он выстрелил в него пять раз из охотничьего ружья.

Из-за того, что  у него закончились патроны, а также ввиду оказанного потерпевшим сопротивления и помощи очевидцев, нападавший не смог довести свой умысел до конца.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признал частичное признание вины, отсутствие судимости, наличие двух малолетних детей. Отягчающим обстоятельством стало совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Суд назначил ему 9 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

#суд #замакима #Берденов

