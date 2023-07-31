6 млн тенге ущерба: уезжал с неоплаченными товарами на глазах у продавцов кызылординец

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Подозреваемого в 45 фактах мошенничества установили полицейские Туркестанской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции региона.

Сотрудники группы Cyberpol задержали мужчину в Шымкенте.

Установлено, что житель Кызылординской области причастен к 45 фактам мошенничества в Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областях и городе Шымкенте.

Общая сумма ущерба – 6 млн тенге.

«Подозреваемый в магазинах и аптеках, войдя в доверие к продавцам, в большом количестве забирал различные товары. Затем под предлогом, что возьмет деньги из машины и расплатится, грузил товар в авто и скрывался.

Проводится досудебное расследование по уголовной статье «Мошенничество». Следствием устанавливается причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям», – рассказали в областном ДП.