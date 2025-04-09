Выплаты из ЕНПФ освободят от подоходного налога

Мажилис,Налоги
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Дана Аменова
корреспондент

Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении проект Налогового кодекса, сообщает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Документ разработан во исполнение Указа и Послания Главы государства, а также поручений Президента по итогам расширенного заседания Правительства.

В рамках проекта предусматриваются системные меры по мониторингу и анализу налоговых льгот для повышения их эффективности, а также сокращению количества налогов, других обязательных платежей и налоговых льгот.

Предлагается дифференциация ставки корпоративного подоходного налога (КПН) для банковского сектора (25%), игорного бизнеса (25%), социальной сферы (10%) и сельского хозяйства (3%). Базовая ставка остаётся на уровне 20%.

При приобретении или строительстве зданий, сооружений, машин, оборудования и программного обеспечения будут предоставляться инвестиционные налоговые преференции.

В части налогообложения физических лиц предлагается освободить от индивидуального подоходного налога (ИПН) пенсионные выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда.

Базовый налоговый вычет из заработной платы устанавливается в размере 30 месячных расчётных показателей (МРП) в соответствии с законом о республиканском бюджете.

#мажилис #налоговый кодекс #ЕНПФ #подоходный налог

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