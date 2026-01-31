Выплаты из Нацфонда детям - на что можно потратить средства

В рамках программы «Национальный фонд - детям» каждому казахстанскому ребенку, которому еще не исполнилось 18 лет, сегодня начислено по 130,71 долларов США, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минфин

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Программа «Национальный фонд – детям» была инициирована Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и нацелена на реализацию принципа справедливого распределения национальных богатств. Обеспечение равных стартовых возможностей для молодежи остается приоритетной задачей государства, и накопления из Нацфонда призваны стать надежным фундаментом для первых самостоятельных шагов молодых казахстанцев во взрослой жизни.

В текущем году в программе приняли участие 6 918 656 детей, рожденных в период с 2008 по 2025 годы включительно. Таким образом, каждому участнику программы за 2026 год было начислено по 130,71 долларов США.

Для тех, кто достигает совершеннолетия в 2026 году – это 356 613 человек, предусмотрено суммарное перечисление в размере 44,5 млн долларов США.

Всего, для детей, участвующих в программе с момента ее запуска, общая сумма накоплений с учетом инвестиционного дохода за три года (2024-2026 годы) на каждого составила 370,56 долларов США.

Средства по программе «Национальный фонд – детям» используются для решения важных жизненных задач. Основная часть (19,7 млн долларов) была направлена на улучшение жилищных условий по 127 446 одобренным заявкам. Еще 11,9 млн долларов были вложены в образование детей по 78 060 заявкам. 

Как проверить начисления и использовать средства?

Механизм программы оцифрован и максимально прозрачен. Родители могут проверить участие ребенка и сумму накоплений несколькими способами:

На специализированном сайте kids.enpf.kz (по ИИН ребенка);

В личном кабинете на портале egov.kz;

В мобильных приложениях Halyk, Kaspi.kz и Bcc.kz.

Важно! При достижении 18 лет накопления переводятся на специальный счет в ЕНПФ и доступ для просмотра накоплений есть только у получателя с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Чтобы направить деньги на жилье или обучение, получателю достаточно подать заявку через уполномоченных операторов. К ранее работающим в программе «Национальный фонд – детям» Отбасы банку и Народному банку в середине 2025 года присоединился новый партнер - Банк ЦентрКредит, что расширило возможности выбора для молодежи.

 

От точечного реагирования – к системной профилактике

