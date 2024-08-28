Выращивавшую коноплю ОПГ ликвидировали в Кызылординской области
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Суд санкционировал арест участников преступной группы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона
При координации прокуратуры Кызылординской области сотрудники КНБ задержали организованную преступную группу, которая в период 2022-2023 гг на территории Кызылординской области занималась культивированием голландской конопли.
В ходе следствия уничтожены 3 посевных поля и изъято более 1,5 тонн наркотических средств.
«С санкции суда 22 активных члена преступной группы арестованы. Расследование уголовного дела завершено. Идет процесс ознакомления с материалами дела», – сообщили в надзорном органе.