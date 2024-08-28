Выращивавшую коноплю ОПГ ликвидировали в Кызылординской области

Суд санкционировал арест участников преступной группы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

При координации прокуратуры Кызылординской области сотрудники КНБ задержали организованную преступную группу, которая в период 2022-2023 гг на территории Кызылординской области занималась культивированием голландской конопли.

В ходе следствия уничтожены 3 посевных поля и изъято более 1,5 тонн наркотических средств.