«Выражена твердая воля народа...»

«Верховный Совет Казахской Советской Социалистической Рес­публики, выражая волю народа Казахстана, стремясь к созданию достойных и равных условий жизни для всех граждан респуб­лики, считая первостепенной задачу консолидации и укрепления дружбы народов, проживающих в респуб­лике, признавая Всеобщую дек­ларацию прав человека и право наций на свободное самоопределение, осознавая ответственность за судьбу казахской нации, исходя из решимости создания гуманного демократического правового государства, провозглашает государственный суверенитет Казахской Советской Социалистической Республики и принимает настоящую декларацию», – этими словами открывалась Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР, принятая 25 октября 1990 года и ставшая важным этапом становления подлинной независимости нашей страны.

Ярким свидетельством избранного республикой демократичес­кого пути развития стало вынесение проек­та этого исторического документа на всенародное обсуж­дение. Неравнодушные граждане, которых волновала дальнейшая судьба Отечества, охотно делились свои­ми мнениями, поддерживали положения декларации или же предлагали скорректировать их. Многочисленные отклики ученых, политиков, деятелей культуры, рабочих и сельских тружеников «Казахстанская правда» публиковала под рубрикой «Обсуждаем проект декларации», предоставляя трибуну людям самых различных взглядов и убеждений. Мнения высказывались подчас прямо противоположные, и на страницах газеты нередко вспыхивали споры, заочные участники которых стремились доказать оппонентам свою правоту. Но то были неизбежные издержки дос­тижения общественного консенсуса, необходимого в принятии столь важных для будущего целой страны решений. Дискуссии были продиктованы переживаниями граждан за судьбу своей Родины, за мир, в котором им предстояло жить. И архивные номера «Казправды», как мы уже писали в предыдущей статье, благодаря зафиксированным свидетельствам народного волеизъявления позволяют нам отчетливо проследить процесс принятия Декларации о государственном суверенитете.

«...мы вступаем в новую жизнь...»

Это было время, когда сильно упал жизненный уровень людей, рос всеобщий дефицит, не хватало самого необходимого. Об этом говорили и письма читателей. «Но как ни трудно становится жить, не только о хлебе насущном ведут они разговор, – говорится в редакционной статье. – Мы вступаем в новую жизнь, когда политический, экономический суверенитет Казахстана становится реальностью. Это наше общее и главное достижение».

Размышлениями о суверенитете, становившемся реальностью, проникнуты статьи профессора Кузденбаевой «Мы сильней, когда мы вместе» и Героя Социалис­тического Труда Шарфа «Символ возрождения». Их авторы предостерегали от поспешных решений, справедливо отмечая, что в любом деле необходимо и рассуждать, и поступать взвешенно. Важнейшей заботой независимой страны называли они сохранение общественного сог­ласия, единства и дружбы, ведь «там, где рушится дружба, там начинается экономический и нравственный распад, место общечеловеческих ценностей занимает экстремизм, порождаю­щий ненависть, – самый безжалостный и всеопустошающий бич человечества на протяжении всей его истории».

На важность консолидации общества в период масштабных политических и экономических трансформаций, коренным образом изменявших устоявшийся­ порядок вещей, указывали также авторы «Слова, обращенного к народу Казахстана» – важного документа, который был принят представителями трудовых коллективов промышленности, строительства, транспорта, связи и перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса. В нем подчеркивалось: «Только объединив и консолидировав все здоровые силы общества, мы сможем решить сложнейшие проблемы экономики и социальной сферы, укрепить общественный порядок и государственную дисциплину, сохранить гражданский мир и спокойствие». Это обращение, по мнению авторов, было необходимым условием для «стабилизации общества, достижения суверенитета республики».

Документ исключительной важности

Несомненный интерес представляют опубликованные под рубрикой «Обсуж­даем проект декларации» материалы. Один из них – «Путь к независимости». Он содержит в себе правовой анализ основных положений проекта декларации. Его главным достоинством называются «исходные посылки из сложившихся в республике политических, экономических и демографических реалий, из норм международного права, закрепляющих общечеловечес­кие ценности и приоритеты». В статье особо подчеркивались конструктивность положений проекта декларации и его роль в становлении гражданского общества, экономической свободы личности и правового государства. Вместе с тем отмечалось, что итоговый документ о независимости Казахстана должен быть принят не в форме декларации, а в виде соответствующего закона, который бы закрепил базовые позиции республики как самостоятельного государства. Таким итоговым документом, как известно, стал принятый 16 декабря 1991 года Конституционный закон «О государственной независимости Респуб­лики Казахстан».

Во втором материале, озаглавленном «Учесть интересы каждой нации», подчеркивалось, что в проекте декларации впервые «открыто и в полный голос заявлено перед казахстанцами и, естественно, перед центром о ненормальном положении, существующем многие десятилетия». Автор, ведущий инженер уральского облавтообъединения, ветеран труда Граф, задавался справедливым вопросом: «Разве это логично, что такая огромная республика лишена возможности распоряжаться своими богатствами, своей территорией?» Отмечая прогрессивный характер положений проекта декларации, предоставляющих казахстанцам право самостоятельно определять свое будущее, автор также предложил внести поправки в ряд статей, которые, по его мнению, могли вызвать противоречивые суждения. К примеру, им было предложено дополнить статью об охране экологической среды словами: «Объя­вить территорию респуб­лики безъядерной зоной». Это предложение вошло в текст декларации, где было изложено в следую­щей редакции: «На территории рес­публики запрещаются испытание ядерного оружия, строительство и функ­ционирование испытательных полигонов для иных видов оружия массового уничтожения (химического, бактериологического, биологического и других».

Другой, не менее интересный воп­рос касается истории публикации этого важного документа. В номере «Казправды» от 26 октября 1990 года можно найти лишь небольшое информационное сообщение о ходе работы Второй сессии Верховного Совета Казахской ССР, где сухим языком хроникера говорилось: «На вечернем заседании Верховного Совета состоялось постатейное рассмот­рение проекта декларации. Каждая из ее статей принималась поименным голосованием. Верховный Совет принял в целом Декларацию о государственном суверенитете Казахской Советской Социалистической Рес­публики». Иных подробностей газета в тот день не сообщала.

В номере от 27 октября был опубликован материал «Трудный четверг», в котором подробно передавалась атмосфера, царившая в зале заседаний Верховного Совета. «Депутатский четверг был воистину самым тяжелым из всех уже минувших сессионных дней, – отмечалось в нем. – Обсуждение проекта было объявлено поименным и шло постатейно. Поименное голосование – мера чрезвычайная, применяемая при решении очень принципиальных воп­росов и при очевидном столкновении мнений».

Сам текст декларации в печати был опубликован 28 октября. Вместе с ним «Казахстанская правда» напечатала обстоятельную статью Салыка Зиманова «Документ исключительной важности», само название которого ясно определяло роль и значение принятой декларации. Видный ученый отмечал, что «текущая задача сос­тоит, во-первых, в том, чтобы правильно понять и осмыслить содержание и назначение декларированных норм в контексте увеличения конструктивного вклада нашей республики в перестроечные процессы. Во-вторых, в том, чтобы без промедления начинать реализовывать нормы дек­ларации, в особенности в части надлежащего обеспечения прав и свобод личности, внедрения общечеловечес­ких ценностей в сознание граждан, во взаимоотношения людей и наций, проживающих в Казахстане».

Декларация о государственном суверенитете открыла нашей стране дорогу к подлинной независимости, и ее роль в становлении современной казахстанской государственности невозможно переоценить. День Респуб­лики, отмечаемый нами ежегодно 25 октября, в самом деле стал символом возрождения нашей Родины, ее процветания и непрерывного развития. Он служит благородной цели сплочения народа Казахстана вокруг основных общечеловеческих ценностей, важнейшими из которых, вне всякого сомнения, являются свобода и независимость.