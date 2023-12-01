Вышли в свет мемуары Нурсултана Назарбаева

Сегодня в свет вышли мемуары Нурсултана Назарбаева «Моя жизнь. От зависимости к свободе». Об этом сообщил пресс-секретарь первого президента Казахстана Айдос Укибай, передает Kazpravda.kz .

Фото: twitter.com/Aidos_Ukibay

В сеть книжных магазинов «Меломан» и «АлматыКiтап» поступила в продажу книга первого президента Казахстана «Моя жизнь. От зависимости к свободе».

Воспоминания Нурсултана Назарбаева предоставляют читателю уникальный шанс взглянуть на историю независимого Казахстана глазами человека, стоявшего у истоков современной казахской государственности.

В своих мемуарах, сочетающих историческую точность и личное отношение, Нурсултан Назарбаев делится воспоминаниями о своем жизненном пути, периодах становления и развития страны.

Книга рассказывает о сложных и эпохальных политических событиях, масштабных экономических преобразованиях, международных отношениях и стратегических решениях, принятых во время нахождения Нурсултана Назарбаева у власти.

Книга примечательна и тем, что в ней первый президент впервые откровенно рассказывает о своей семье и делится своими взглядами на события трагического января.

«Моя Жизнь. От зависимости к свободе» – это откровения лидера, который воплотил в реальность вековые чаяния своего народа о независимости.