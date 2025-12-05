Вышло новое издание книги Баянгали Алимжанова «Абылай хан и его батыры»

Илья Пащенко
корреспондент отдела культуры

Повесть-легенда представлена читателям на русском и английском языках, передает корреспондент Kazpravda.kz

Главным достоинством произведения о жизни и подвигах легендарного казахского правителя является сочетание исторической достоверности и простоты изложения. Абылай-хан предстает поистине эпическим героем, все деяния которого согреты теплом любви к Родине и преданного служения народу.

Баянгали Алимжанову удалось создать яркие, психологически углубленные образы великих личностей — батыров и полководцев эпохи казахско-джунгарских войн. Они привлекают внимание читателя цельностью характеров и биографической насыщенностью. Используя обширный исторический материал, писатель утверждает непреходящие ценности любви и дружбы, мужества и патриотизма, человечности и взаимопомощи.

Стоит также отметить динамику развития сюжета, наполняющую произведение духом увлекательного приключения.

— Эта повесть основана на исторических преданиях и легендах казахского народа, записанных в свое время Шоканом Уалихановым, Машхур-Жусупом Копеевым, Шакаримом Кудайбердиевым и другими видными казахскими этнографами. Но она является также художественным произведением, что позволило некоторые вольности в трактовке и своеобразном осмыслении событий далекой эпохи, — отметил Баянгали Алимжанов.

Повесть «Абылай хан и его батыры» хорошо известна отечественным читателям как одно из наиболее ярких и самобытных произведений современной детско-юношеской литературы Казахстана. Новое — билингвистическое — издание значительно расширяет читательскую аудиторию и позволяет осмыслить судьбу Абылай хана в контексте истории человечества.

Книга несомненно будет интересна всем поклонникам историко-приключенческого жанра. Знакомство с ней открывает захватывающий мир прошлого и вместе с тем вдохновляет на свершения в настоящем.

 

 

