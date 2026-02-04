Поездку возглавил главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РК генерал-майор Мереке Кучекбаев. Состоялась встреча с командованием миссии, в рамках которой обсуждались вопросы реализации мандата СООННР, обстановка в регионе и функционал казахстанского контингента.

Глава миссии и командующая силами ­СООННР генерал-майор Анита Асма высоко оценила профессионализм, дисциплину и слаженность действий казахстанских миротворцев, поблагодарив их за качественное выполнение поставленных задач. Казахстанский национальный контингент выполняет функции подразделения быстрого реагирования, осуществляет мобильное патрулирование, обеспечивает готовность групп реагирования, медицинскую эвакуацию и инженерно-саперное сопровождение, несет службу на наблюдательных постах.

С начала участия в миссии казахстанский контингент выполнил 675 задач, включая пат­рулирование, тренировочные мероприятия, обезвреживание взрывоопасных предметов, сопровождение колонн и выставление временных наблюдательных постов. В настоящее время службу на Голанских высотах несут 139 казахстанских миротворцев, сообщается на сайте Министерства обороны.