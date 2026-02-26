Высокий уровень общественной поддержки

56
Лилия Сыздыкова

Институт общественной политики провел социо­логический опрос, касающийся информированнос­ти казахстанцев о содержании проекта новой Конституции, уровня поддержки документа и готовности принять участие в референдуме.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Один из вопросов звучал следующим образом: «Слышали ли Вы о проекте новой Конституции Республики Казахстан?» Отвечая на него, в совокупности 87,5% респондентов ответили, что в той или иной степени знакомы с документом.

При этом 34,2% сообщили, что хорошо знают его содержание, еще 53,3% слышали о проекте, но не знакомы с деталями. О том, что не знают о проекте нового Основного закона, заявили 12,5% опрошенных.

Опрос также показал довольно высокий уровень поддержки новой Конституции. Респондентам был задан вопрос: «В СМИ опубликован проект новой Конституции. Скажите, пожалуйста, Вы поддерживаете данный проект?» В целом, 86,5% опрошенных дали утвердительный ответ: 48,4% полностью поддерживают предлагаемые изменения, еще 38,1% одобряют отдельные статьи и положения. При этом, как отмечается в сообщении Института общественной политики, среди респондентов, хорошо знакомых с текстом документа, уровень поддержки заметно выше по сравнению с менее информированными группами.

Потенциальная явка на референдум оценивается в 70,7%. При этом в ответе на вопрос, планируют ли граждане принять участие в голосовании по проекту новой Конституции, 11,6% заявили, что не планируют и еще 17,7% сказали, что пока не приняли окончательного решения.

В число наиболее поддерживаемых норм проекта, согласно опросу, вошли следующие: закрепление принципа бережного отношения к природе (94,3%), закрепление ценностей культуры, образования, науки и инноваций (87,8%), а также защита персональных данных граждан в цифровой среде (87,7%). Положительное восприятие этих положений фиксируется практически во всех социальных группах.

Опрос был проведен Институтом общественной политики по заказу партии «Amanat» по национальной репрезентативной выборке с 9 по 18 февраля. Объем выборочной совокупности – 8 000 респондентов от 18 лет и старше (17 областей, города Астана, Алматы, Шымкент). Погрешность выборки – плюс-минус 1,19%. Метод сбора данных – массовый опрос (face-to-face).

Опрос проведен с письменного уведомления Центральной комиссии референдума РК в соответствии с Конституционным законом РК «О республиканском референдуме».

Опрос также показал довольно высокий уровень поддержки новой Конституции. Респондентам был задан вопрос: «В СМИ опубликован проект новой Конституции. Скажите, пожалуйста, Вы поддерживаете данный проект?» В целом, 86,5% опрошенных дали утвердительный ответ: 48,4% полностью поддерживают предлагаемые изменения, еще 38,1% одобряют отдельные статьи и положения. При этом, как отмечается в сообщении Института общественной политики, среди респондентов, хорошо знакомых с текстом документа, уровень поддержки заметно выше по сравнению с менее информированными группами.

Потенциальная явка на референдум оценивается в 70,7%. При этом в ответе на вопрос, планируют ли граждане принять участие в голосовании по проекту новой Конституции, 11,6% заявили, что не планируют и еще 17,7% сказали, что пока не приняли окончательного решения.

В число наиболее поддерживаемых норм проекта, согласно опросу, вошли следующие: закрепление принципа бережного отношения к природе (94,3%), закрепление ценностей культуры, образования, науки и инноваций (87,8%), а также защита персональных данных граждан в цифровой среде (87,7%). Положительное восприятие этих положений фиксируется практически во всех социальных группах.

Опрос был проведен Институтом общественной политики по заказу партии «Amanat» по национальной репрезентативной выборке с 9 по 18 февраля. Объем выборочной совокупности – 8 000 респондентов от 18 лет и старше (17 областей, города Астана, Алматы, Шымкент). Погрешность выборки – плюс-минус 1,19%. Метод сбора данных – массовый опрос (face-to-face).

Опрос проведен с письменного уведомления Центральной комиссии референдума РК в соответствии с Конституционным законом РК «О республиканском референдуме».

#соцопрос #референдум #Конституционная реформа

Популярное

Все
Ватикан внедрил ИИ для богослужений
До 60 млн долларов выделил UFC на организацию турнира в Белом доме
На Канарских островах нашествие саранчи
55-метровый шоколадный поезд занесли в Книгу рекордов Гиннесса
Высокий уровень общественной поддержки
Обеспечить лабораториями и доступными лекарствами
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Морозы возвращаются в Казахстан
На службе Отечеству
IT-таланты представят Казахстан на международных чемпионатах FIRST в 8 странах мира
Казахстан стал крупнейшим партнером Wabtec по производству локомотивов
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
История региона в живописи
Схему хищения из бюджета в сфере образования раскрыли в Туркестанской области
В кинотеатрах Казахстана массово транслируются видеоролики в поддержку Конституции
Карло Анчелотти станет самым высокооплачиваемым среди тренеров сборных
Не только сильные, но и красивые
Юные хоккеисты Astana Team выиграли международный турнир в Канаде
Алматинский апорт выходит на экспорт
Весенние бонусы: как казахстанцы отдохнут на 8 марта и Наурыз
Сахарный завод работает стабильно
Президент поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан
Учебник как инструмент успеха
Назначен новый командующий региональным командованием «Оңтүстік» Нацгвардии МВД РК
«Зеленые» электростанции построят вместе с Китаем в трех регионах РК
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Притяжение Земли
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Буханка хлеба по 70 тенге
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста

Читайте также

Новая Конституция: масштаб информационной кампании расширяе…
Глава АДГС встретился с коллективом Миннауки
Эксперты выразили единогласную поддержку новому проекту Кон…
Асхат Аймагамбетов: Новая Конституция сохранит социальные г…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]