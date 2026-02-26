Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Один из вопросов звучал следующим образом: «Слышали ли Вы о проекте новой Конституции Республики Казахстан?» Отвечая на него, в совокупности 87,5% респондентов ответили, что в той или иной степени знакомы с документом.

При этом 34,2% сообщили, что хорошо знают его содержание, еще 53,3% слышали о проекте, но не знакомы с деталями. О том, что не знают о проекте нового Основного закона, заявили 12,5% опрошенных.

Опрос также показал довольно высокий уровень поддержки новой Конституции. Респондентам был задан вопрос: «В СМИ опубликован проект новой Конституции. Скажите, пожалуйста, Вы поддерживаете данный проект?» В целом, 86,5% опрошенных дали утвердительный ответ: 48,4% полностью поддерживают предлагаемые изменения, еще 38,1% одобряют отдельные статьи и положения. При этом, как отмечается в сообщении Института общественной политики, среди респондентов, хорошо знакомых с текстом документа, уровень поддержки заметно выше по сравнению с менее информированными группами.

Потенциальная явка на референдум оценивается в 70,7%. При этом в ответе на вопрос, планируют ли граждане принять участие в голосовании по проекту новой Конституции, 11,6% заявили, что не планируют и еще 17,7% сказали, что пока не приняли окончательного решения.

В число наиболее поддерживаемых норм проекта, согласно опросу, вошли следующие: закрепление принципа бережного отношения к природе (94,3%), закрепление ценностей культуры, образования, науки и инноваций (87,8%), а также защита персональных данных граждан в цифровой среде (87,7%). Положительное восприятие этих положений фиксируется практически во всех социальных группах.

Опрос был проведен Институтом общественной политики по заказу партии «Amanat» по национальной репрезентативной выборке с 9 по 18 февраля. Объем выборочной совокупности – 8 000 респондентов от 18 лет и старше (17 областей, города Астана, Алматы, Шымкент). Погрешность выборки – плюс-минус 1,19%. Метод сбора данных – массовый опрос (face-to-face).

Опрос проведен с письменного уведомления Центральной комиссии референдума РК в соответствии с Конституционным законом РК «О республиканском референдуме».

